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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠가 스토브리그 최대어를 마침내 영입했다.

'MLB.com'은 23일(한국시각), "사이영상을 두 차례 수상한 좌완 투수 타릭 스쿠발이 메츠와 9년 4억5000만달러(약 6060억원) 규모의 계약에 합의했다"라고 전했다. 메츠 구단은 아직 공식 발표를 하지 않았다.

스쿠발의 계약이 최종 확정되면, 이는 MLB 역사상 투수 최고액이 된다. 종전 기록은 2024시즌을 앞두고 일본 야마모토 요시노부가 LA 다저스와 맺은 12년 3억2500만달러(약 4370억원)였다.

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최근 30세 생일을 맞이한 스쿠발은 2023년부터 2026년까지 4년간 눈부신 활약을 펼친 뒤 FA 시장에 나왔다. 이 기간 동안 그는 평균자책점 2.47, ERA+ 169, FIP 2.42, 탈삼진/볼넷 비율 6.94를 기록했다. 2024~2025년 아메리칸리그 사이영상을 연달아 수상했고, 역대 12번째로 사이영상을 2년 연속 수상한 투수로 등극했다.

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지난 5월 왼쪽 팔꿈치에서 유리체를 제거하는 수술을 받으며 어려움을 겪었지만, 회본 기간을 단축할 수 있는 '나노스코프' 시술을 받으며 예상보다 빠르게 복귀했다. 수술 후 약 6주가 지난 6월 디트로이트 타이거즈의 선발로 나섰다.

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디트로이트에서 다저스로 이적한 스쿠발은 시즌 마지막 16번의 선발 등판 경기에서 평균자책점 2.36을 기록하며 팔꿈치에 대한 우려를 완전히 불식시켰다. 이제 메츠에서 새로운 도전에 나설 전망이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com