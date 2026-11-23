[스포츠조선 나유리 기자]김도영의 시상식 휩쓸기가 시작됐다. 일구회에 이어 한은회에서도 김도영이 수상자로 선정됐다.
한국프로야구 은퇴선수협회(이하 한은회)는 23일 프로야구 선배들이 직접 선정한 '2026 최고의 선수상'에 김도영(KIA 타이거즈)을 선정했다고 발표했다.
김도영은 올 시즌 45개의 홈런을 터뜨리며 생애 첫 홈런왕과 더불어 장타율 1위(0.647), KBO리그 역대 최연소 40홈런-100타점-100득점 등 대기록을 작성하여 프로야구 은퇴선수들이 뽑은 최고의 선수로 선정됐다.
이외 수상자로는 '최고의 투수상'에 이번 시즌 평균자책 1위(2.24), 탈삼진 1위(197개), WHIP 1위(1.04)를 석권한 '에이스' 곽빈(두산 베어스)과 '최고의 신인상'은 홈런 20개, 도루저지율 32.9%로 공수 양면으로 활약한 포수 허인서(한화 이글스)가 각각 이름을 올렸다.
또한 올해 신설된 '셀럽챔프 인기상'은 모바일 앱 '셀럽챔프'를 통해 현역 선수를 대상으로 약 2주간 팬투표를 진행하여 별도의 심사 없이 팬 투표 결과(100%)만으로 수상자를 가렸다. 치열한 투표 끝에 투수 부문 양현종(52.52%)과 타자 부문 김도영(52.88%)이 각각 과반의 득표율로 1위를 차지하며 KIA 타이거즈 소속 두 선수가 나란히 인기상의 영예를 안았다.
이와 함께 한은회는 '아마특별상 선수 부문' 수상자로 올해 대한야구소프트볼협회 주관 대회에서 우수한 성적을 기록하고 U-18 아시아청소년야구선수권대회 결승전 완봉승을 거둔 하현승(부산고등학교, 키움 히어로즈)이 선정됐고, '아마특별상 감독 부문'은 올해 U-18 국가대표팀 우승을 이끌고 2026 신세계 이마트배와 대통령배 2관왕을 달성한 덕수고 정윤진 감독(덕수고등학교)이, '아마특별상 팀 부문'은 2026 세계리틀야구 인터미디어트 인터내셔널 월드시리즈 챔피언십에서 우승을 차지한 U-13 리틀야구대표팀이 수상한다고 밝혔다.
한편, 이번 시상은 12월 3일, 낮 12시 30분 호텔 리베라 청담 베르사이유 홀에서 '2026 한국프로야구 은퇴선수의 날'을 통해 진행되며, 대원미디어㈜, 연세본사랑병원, 셀럽챔프, 서울센트럴병원, 힐링안과가 후원 및 협찬으로 참여한다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com