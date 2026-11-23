8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 5회초 2사 1,2루 원태인이 김현수를 내야땅볼로 잡아내 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 김용 기자] 구자욱은 난리인데, 원태인은 왜 상대적으로 조용할까.

FA 시장이 개막부터 뜨겁다. 양의지(두산) 오태곤(SSG)의 '1호 전쟁'에 이어, SSG가 67억원 몸값 최지훈과 문승원까지 내부 자원들을 모두 눌러앉히는 결단을 보여줬다.

이제 하이라이트가 남았다. 최대어들이 어느 팀에 가느냐는 것이다. 올해 FA 시장 최대어는 이견 없이 타자 구자욱, 투수 원태인이다. 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 핵심 자원들이다. 구자욱은 올시즌 타율 3할7푼1리로 타격왕에 출루율 타이틀까지 거머쥐었다. 원태인은 올해 7승9패 평균자책점 4.52에 그쳤지만 자타공인 대한민국 에이스다.

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그런데 이상하다. 이제 나이가 30대 중반으로 접어드는 구자욱 영입전으로 벌써부터 난리다. 부상도 자주 당하고, 나이로 떨어질 수 있는 시점이지만 이를 아랑곳하지 않는다는 듯 다수 구단들이 구자욱 영입에 적극적 의지를 표명하고 있다. 몸값 오르는 소리가 들린다. 여기에 미국 메이저리그 진출 가능성까지 타진하고 있어 어떤 결말이 나올지 궁금해지지 않을 수 없다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 오늘의 타격감상 디아즈에 박수를 보내는 박진만 감독과 구자욱, 원태인. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

원태인은 첫 FA다. 2000년생으로 내년 겨우 27세다. 선수 생활 정점을 찍을 순간이 오고 있다. FA 투자를 할 구단이라면 지금이 적기다.

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그런데 구자욱에 비해 원태인은 조용하다. 미국 메이저리그에 도전한다고 했고, 일본프로야구쪽도 관심을 보인다고 하지만 그 이적 가능성이 매우 높다고 하지 않는다면 국내에서도 시끌시끌해야하는데, 원태인에 관한 얘기는 구자욱에 비해 크게 나오지 않는 현실이다.

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여러 복합적 요인이 있는 것으로 보인다. 먼저 올시즌 부진 여파가 투심에 영향을 미쳤을 수 있다. 원태인의 실력은 누구도 의심하지 않는다. 국가대표 에이스로 어떤 상황에도 긴장해 못 던졌을 거라 생각하는 사람도 없다. 예비 FA 압박감에 짓눌렸을 가능성은 많지 않다는 뜻이다. 그렇다면 원태인도 그동안 많이 던진 부하가 있었던 것 아닐까 추측을 할 수 있는 상황이다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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그래서 선발 FA는 그동안 큰 계약이 많지 않았고, 성공 사례도 몇 번 없었다. 최근 십수년간 외부 FA 선발 성공적 투자는 두산과 장원준이 유일하다고 해도 무방하다. 일반 연봉 계약을 할 때 큰 돈을 만질 수 있는 건 선발이라고 하지만, FA 때는 구단들이 조심스러워 한다.

또 원태인이 얼마나 큰 계약을 원할지에 구단들이 긴장하고 있을 수도 있다. 포지션은 야수로 다르지만, 원태인은 동갑내기 노시환(한화)이 11년 307억원 비FA 다년계약을 맺는 걸 봤다. 에이스급 선발 투수로 본인이 더 승리 기여가 높다고 생각하면, 당연히 그 기준보다 더 좋은 조건을 바랄 것이다. 계약 기간을 줄이려면, 연평균 금액을 높여야 하는데 이 또한 부담스러울 수 있다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

마지막은 삼성이 놓치겠냐는 시선이다. 삼성은 우승 후 구자욱과 원태인 두 사람을 모두 붙잡겠다고 했지만, 샐러리캡 등 현실을 봤을 때 두 사람 모두를 잔류시키기는 쉽지 않다. 선택을 해야하는 상황이라면 현재 타 구단 이적설로 몸값이 상상을 초월해 올라간 구자욱보다, 원태인을 선택하는 게 합리적 방안이 될 수 있다. 에이스급 선발을 키우는 건 하늘의 별 따기 수준으로 어렵지만, 삼성은 외야 자원이 풍부해 구자욱의 빈 자리는 어떻게든 메울 수 있다는 계산을 하고 있을지 모른다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com