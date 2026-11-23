(왼쪽부터)FA 잔류 계약을 체결한 문승원-오태곤-최지훈. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]벌써 내부 FA 정리를 끝냈다. 3명 모두 잡은 SSG 랜더스는 이제 조용히 외부 영입을 바라본다.

SSG는 22일 투수 문승원과의 FA 계약을 공식 발표했다. 문승원은 2+1년, 총액 15억원(계약금 5억원, 연봉 7억5000만원, 인센티브 2억5000만원)에 사인을 마치며 '원클럽맨' 행보를 이어가게 됐다.

SSG는 이미 내부 FA인 오태곤, 최지훈과도 계약을 끝낸 상태였다. 가장 먼저 계약을 발표한 오태곤은 지난 17일 계약기간 3년 총액 11억원(계약금 2억원, 연봉 7억4000만원, 인센티브 1억6000만원) 조건에 합의를 끝냈다.

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'외야수 최대어'로 꼽혔던 최지훈도 이변 없이 잔류했다. 최지훈은 SSG와 4년 총액 67억원(계약금 38억원, 연봉 20억원, 인센티브 9억원)에 계약했다.

이로써 SSG는 3명의 내부 FA를 모두 잡는데 성공했다. FA 계약이 가능한 시작일인 17일부터 현재까지 FA 계약을 완료한 선수는 SSG 3인방을 빼면 두산 베어스에 잔류한 양의지 한명 뿐이다. 나머지 FA 선수들은 아직 원 소속팀을 비롯해 최종 협의가 끝나지 않고 있다. 내부 FA만 무려 6명인 KT 위즈는 아직 한명도 계약 완료 소식이 들리지 않고 있고, 나머지 구단들도 상황은 비슷하다. 소문만 무성한 가운데, SSG는 가장 빨리 속도를 내서 내부 선수들을 잔류시키는데 성공했다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

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외국인 투수 2명도 계약을 끝낸 SSG는 이제 외국인 타자 계약과 아시아쿼터 계약 마무리만 남겨두고 있다. 외국인 타자 계약은 최종 후보들과의 막판 조율이 남아있어서 시간이 조금 더 걸릴 예정이고, 아시아쿼터는 현재 유력 후보들이 좁혀졌다. 큰 변수가 있지는 않을 것으로 보인다.

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이제 관건은 외부 FA 영입 여부다. 올해 SSG는 확실히 외부 FA 영입에 참전 의지를 보이고있는 상황이다.

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사실 작년에도 외부 영입 의사는 분명하게 있었다. SSG는 외부 FA인 투수와 외야수에게 꽤 적극적으로 영입 의사를 타진했었으나, 해당 선수들이 잔류를 선택하면서 무산됐다.

올해는 또 다르다. SSG는 청라돔 신구장 입성까지 이제 딱 1년만 남았다. 내년이 문학에서 보내는 마지막 시즌이 될 예정이다. 가장 베스트 시나리오는 청라돔 입성 첫 시즌에 우승 전력을 만드는 것이지만, 그러기 위해서는 빌드업이 필요하다. 어쩌면 디딤돌이 될 수 있는 시즌이 바로 내년이다. 또 이숭용 감독의 추가 계약 여부가 내년 시즌에 걸려있기 때문에, 구단도 감독도 승부를 걸어야 할 시점이다.

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10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회말 1사 1만루 SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

SSG는 전신 SK 와이번스 시절부터, 내부 FA들과 끈끈한 유대감을 형성하며 잔류 계약을 후하게 해주는 팀이었다. 그러나 오히려 외부 FA 영입은 거의 없었다. 물론 상황은 달랐다. 과거에도 몇몇 선수들에게 영입 제안을 했었다가, 선수의 막판 변심으로 무산된 사례가 여러 차례 있었고 그후로는 내부 선수들에게 더 좋은 대우를 해주고 충성심과 프랜차이즈 로열티를 키우자는 기조도 분명히 존재했다.

하지만 이제 승부를 걸어야 할 시점이라면 내부 육성만으로 느낀 명확한 한계를 외부 영입으로 채워야 할 때다. SSG의 마지막 외부 영입은 2021시즌을 앞두고 내야수 최주환을 영입했던 건데, 사실상 이는 SK의 마지막 작품이었다. 최주환을 영입한 직후 신세계 인수가 확정됐기 때문에 SSG 시대가 열린 후에는 사실상 외부 영입이 없었다고 보는 게 맞다. 물론 지난해 옵트아웃을 선언해 자유 계약 신분으로 풀렸던 김재환도 엄밀히 따지면 외부 영입이지만, 보상 규모가 잡히는 정식 FA 영입과는 다르다.

SSG가 '야수 최대어' 구자욱에게 관심이 있다는 온갖 썰이 파다한데, 구단은 신중하게 접근하고 있다. 어설프게 소문만 냈다가 선수 몸값만 올려주고 영입은 실패한 사례들이 이미 여럿이다. 보안 단속도 더욱 철저히 해야 하는 이유다.

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수일 내로 본격 시상식 시즌이 시작되는 만큼, 이 시기에 주요 FA 선수들의 수도권 회동이 큰 물살을 가를 수 있을 것으로 예상된다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com