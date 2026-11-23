LG 트윈스 문정빈이 이천 마무리캠프에 합류해 인터뷰 하고 있다. 이천=권인하 기자

문정빈이 대만전서 7회말 쐐기 솔로포를 치고 세리머니를 하고 있다. AP 연합뉴스

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장으로 들어서는 문정빈의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]한국야구대표팀은 일본 도쿄에서 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서 일본에 예선과 결승에서 모두 패했다. 준우승을 거뒀지만 예선에서 호주에게도 지면서 대만에게만 승리한 1승3패의 부진한 성적표였다. 게다가 일본에 두번을 져 한국은 2015년 프리미어12 준결승전 승리 이후 11년간 성인 대표팀이 일본에만 13연패를 당하는 굴욕을 이어갔다.

APBC는 24세 이하 또는 프로 입단 3년차 이하 선수만 출전하는 대회. 유망주들이 상호 교류를 하고 국제 대회를 경험하도록 해 성장에 도움이 되도록 만들었다.

LG 트윈스의 문정빈은 이번 대회에 출전하면서 제대로 현실 자각을 하게 됐다. 문정빈은 APBC를 다녀온 뒤 "나는 아무것도 아니었다"라며 모든 것을 제로 베이스로 돌려놓고 다시 시작하겠다는 각오를 밝혔다.

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문정빈은 올시즌 LG가 낳은 히트 상품 중 하나다. 2022년 2차 8라운드로 입단한 문정빈은 우타 거포 유망주로 첫 시즌 후 곧바로 군입대를 선택, 2024년 5월에 제대한 뒤 퓨처스리그에서 실력을 갈고 닦았고 올해 그 잠재력을 터뜨렸다. 늦은 5월 중순에 1군에 올라왔지만 시즌 끝까지 뛰며 91경기에서 타율 2할7푼7리(292타수 81안타) 19홈런 66타점, OPS 0.893을 기록했다.

이 성적을 바탕으로 APBC 대표팀에도 뽑힌 문정빈은 결승 진출이 걸렸던 14일 대만전서 교체 출전해 5-4로 쫓긴 7회말 쐐기 솔로포를 날려 한국을 결승에 올려 놓았다.

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 5회말 문정빈이 중견수 앞 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회초 2사 LG 문정빈이 동점 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1타점 적시타를 날린 LG 문정빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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하지만 13일 일본전엔 4타수 1안타였고, 15일 일본과의 결승전에선 선발 다카하시에게 삼진만 두번 당하고 교체당했다.

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문정빈은 "일본과 처음 상대해봤는데 엄청난 선수들이 많았다. 그 선수들을 보면서 내가 더 성장해야겠다라는 생각을 했다"라고 소감을 말했다.

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올시즌 KBO리그에 대해선 스스로 "너무 잘했던 1년"이라고 평가했다. 문정빈은 "크게 아쉬웠던 것은 없었지만 시즌을 치르면서 수비와 타격감이 안좋을 때 성적을 유지하는 방법이 필요하다고 느꼈다. 겨울에 준비를 많이할 생각"이라고 했다.

하지만 APBC를 간 것이 문정빈의 눈을 크게 뜨게 했다.

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문정빈은 "일본에 다녀와서 나는 진짜 아무것도 아니구나라는 것을 느꼈다"면서 "일본의 좋은 투수들의 공을 보며 이 공을 치려면 진짜 더 잘해야겠다는 생각밖에 안들었다. 일본 투수들은 공이 소리가 다르더라. 이 친구들을 따라잡으면, 그 공을 아무렇지 않게 치려면 얼마나 더 노력해야 할까라는 생각을 했다"라며 각성한 모습을 보였다.

이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com