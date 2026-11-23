17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

14일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 와일드카드 1차전. 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 윤진만 기자]스토브리그 뜨거운 감자인 'FA 최대어' 구자욱(삼성)이 프로야구 은퇴 선수 모임인 일구회가 선정한 올해의 최고 타자로 뽑혔다.

일구회는 23일, 2026년 뉴트리디데이 일구상 최고타자상, 최고투수상, 신인상, 의지노력상 등 4개 부문 수상자를 발표했다. 구자욱이 최고타자상을 수상했고, 곽빈(두산)이 최고투수상에 이름을 올렸다. 허인서(한화)와 구창모(NC)가 각각 신인상과 의지노력상을 받았다.

구자욱은 올해 114경기에 출전해 타율 3할7푼1리(420타수 156안타), 15홈런, 102타점, OPS 1.039를 기록했다. 타율과 출루율(0.458) 두 부문 1위에 올랐다. 한국시리즈에서 삼성의 업셋 우승을 진두지휘했다. "정교한 타격과 뛰어난 선구안"과 "주장으로서 보여준 리더십과 팀 공헌도"에서 '선배'들의 높은 평가를 받았다.

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곽빈은 올해 11승7패, 평균자책점 2.24, 탈삼진 197개를 기록하며 리그 최고 레벨 투수로 우뚝 섰다. 평균자책점과 탈삼진 부문 2관왕에 올랐다. 일구회는 "강력한 구위와 안정적인 경기 운영으로 두산 마운드의 중심을 지켰다. 한국 프로야구를 대표하는 에이스로서 확실한 존재감을 보여줬다"라고 선정 배경을 밝혔다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 포수 허인서. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC 선발투수 구창모가 연습투구를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

'준비된 신인' 허인서는 포수 수비 이닌 1위에 올랐을 뿐아니라, 타율(2할8푼3리)과 홈런(20개) 등 공격에서도 돋보이는 활약을 펼치며 신인상을 거머쥐었다. 구창모는 오랜 부상과 재활의 어려움을 딛고 마운드에 복귀했다.

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앞서 일구회는 KIA 김도영을 일구대상 수상자로 선정했다. 고교야구 MVP상은 부산고 출신 하현승(키움)이 뽑혔다. 11개 부문 중 나머지 5개 부문의 수상자는 추후 발표할 예정이다. 2026년 뉴트리디데이 일구상 시상식은 다음달 7일 오전 11시 서울 청담동 리베라호텔에서 개최될 예정이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com