KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] "그렇게 잡고 치며 맞아줄 투수 없다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에서 2027년 신인 3명을 살펴보는 데 집중했다. 1라운드 내야수 이호민, 3라운드 내야수 노민혁, 5라운드 포수 김선빈이 기회를 받았다.

이호민은 18세 이하 야구대표팀 4번타자를 맡은 거포 유망주다. 노민혁은 계약금 1억2000만원이 설명하듯 스카우트팀의 평가가 좋았다. 김선빈은 포지션 특성상 1군에서 뛰려면 수비는 다듬을 시간이 오래 걸리겠지만, 타격에 재능을 보인 신인이었기에 직접 살펴보기로 했다.

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이호민과 노민혁은 배트를 잡을 때 안 좋은 습관이 보였다. 아마추어 선수들이 흔히 하는 실수. 이 감독은 일단 이 문제부터 짚고 시작했다.

이 감독은 "(김)선빈이 치는 것을 보고 '자세 보니까 삼진 많았을 것이고, 내야 땅볼 많았겠네' 했다. 신인들 보면 배트 노브(배트 아래 동그란 부분) 쪽에 손을 걸고 치는 경우가 많다. 선빈이랑 (이)호민이가 그렇게 치더라. 어릴 때 잘 치니까 습관적으로 (노브에) 걸고 치는 것"이라고 설명했다.

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이 감독은 이어 "선빈이는 2학년 때 엄청 잘 쳤는데, 3학년 때 못 쳤다. 2학년 때 잘 쳤던 것을 생각해서 프로에 와서 다시 잘하면 되니까. 일단 배트 잡는 그립부터 바꾸자고 했다. 호민이도 마찬가지다. 프로 투수들의 공을 칠 수가 없는 그립이다. 배트를 짧게 잡아도 안타를 칠까 말까다. 아무리 설명해도 경험을 해봐야 알 것이다. '이 이렇게는 안 되겠구나' 생각이 들어야 변화를 온전히 받아들일 것"이라고 덧붙였다.

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KIA 타이거즈 김선빈. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 신인 이호민(왼쪽)과 이범호 감독이 1대1 타격 훈련을 하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

이 감독이 이호민과 김선빈을 더 집중 지도한 이유는 또 있다. 두 선수 모두 우타자이기 때문. 이 감독은 올 시즌 마땅한 대타가 없어 고민이 깊었다.

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특히 우타 대타가 부족했고, 시즌을 마칠 때까지 고민은 해소되지 않았다. 신인들이 당장 내년부터 1군에서 기량을 펼칠 가능성은 그리 크지 않지만, 단기간이라도 해줄 능력이 있는지 확인하는 데 무게를 뒀다.

KIA는 특히 준주전급 또는 백업 내야수들의 타격 성적이 좋지 않은 편이다. 주전을 제외하면 박상준(타율 2할6푼7리) 이호연(2할3푼4리) 김규성(2할2푼9리) 오선우(2할5리) 등 4명만 2할 타율을 기록했다. 대부분 타율 1할대에 머물렀다. 이 감독의 고민이 깊은 이유다.

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노민혁은 좌타자지만, 신인 3명 가운데 공수에서 가장 안정적이라는 평가를 받는다. 이 감독은 노민혁의 타격을 지켜본 뒤 "지금 스타일에서 건드릴 게 없기도 하고, 건드리고 싶지 않기도 하다"고 평했다.

오키나와 마무리캠프가 마무리된 가운데 내년 아마미오시마 스프링캠프까지 부름을 받을 신인이 있을까. 감독은 캠프 동안 힌트를 충분히 줬다. 힌트의 답을 찾은 선수가 몇 명일지는 지금은 이 감독만 알고 있다.

KIA 타이거즈 노민혁. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com