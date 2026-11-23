FILE -Los Angeles Dodgers pitcher Tarik Skubal talks to reporters ahead of Game 1 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Oct. 10, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kyla Wolf, File) FILE PHOTO

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 03: Tarik Skubal #29 of the Los Angeles Dodgers reacts to a defensive play by Tommy Edman #25 (not pictured) during the fourth inning in game one of the National League Division Series against the Atlanta Braves at Dodger Stadium on October 03, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] LA 다저스가 손 한 번 써보지도 못하고 '에이스 투수'를 내줬다.

미국 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 23일(이하 한국시각) '다저스는 태릭 스쿠벌에게 진정한 관심이 있었음에도 불구하고, 그가 뉴욕 메츠와 계약하기 전에 계약을 제안하지 않았다'고 전했다.

EPSN의 알든 골살레스 기자는 자신의 SNS에 '다저스는 스쿠벌에게 제안을 하는 단계까지 이르지 못했다'라며 '다저스는 스쿠발을 원했고, 궁극적으로 장기 계약을 맺을 의향이 있었다. 그러나 새로운 노사단체협약(CBA)의 불투명함과 경제 모델에 대한 불확실성이 직장폐쇄 이전에 계약 제시하는 것을 막았다'고 설명했다.

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다저스가 머뭇거리는 사이 메츠가 발 빠르게 움직였다. '다저스 네이션'은 '메츠의 구단주 스티브 코헨은 제안이 도착하기를 기다리지 않았고, 4500만 달러의 보너스, 트레이드 거부권, 그리고 팀 옵션이 없는 9년 4억5000만 달러 계약으로 스쿠벌과 계약했다'라며 '다저스는 스쿠벌과 직접 만난 4개 팀 중 하나였다. 여러 이야기에 따르면 스쿠벌은 LA에서의 시간을 매우 좋아했다. 그러나 다저스에서의 경험이 메츠의 막대한 제안을 능가하지는 못했다'고 전했다.

메이저리그 전반적인 상황 뿐 아니라 다저스 구단의 사정도 썩 좋은 편은 아니다. 매체는 '다저스 구단주 마크 월터가 생명보험 사기 혐의로 조사를 받고 있다는 사실을 무시하기 어렵다. 월터는 대출금을 갚기 위해 급히 자금을 마련해야 하는 상황에 처했다'고 했다. 이어 '월터는 가능한 가장 큰 매각 대상인 다저스를 제외한 자신의 스포츠 포트폴리오의 주요 부분들을 매각해 왔다'고 덧붙였다.

Los Angeles Dodgers starting pitcher Tarik Skubal (29) throws against the Milwaukee Brewers in the first inning of an MLB National League Championship Series playoff game at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Sunday, October 11, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

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매체는 '월터와 다저스는 매각 가능성이나 자유계약선수 시장 기간 동안 팀의 운영 방식이 영향을 받을 것이라는 의견에 반박했다. 그러나 (스쿠벌을 향해) 어떠한 제안도 이루어지지 않으면서 (영향을 받을 것이라는) 추측은 남아 있다'고 짚었다.

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매체는 이어 '다저스는 이미 매우 높은 연봉 총액을 가지고 있는 상황에서 투수진에 엄청난 돈을 쏟아붓고 있다. 더 많은 지출을 통한 자원 추가를 원하지 않을 수도 있다'며 '샐러리캡이 없더라도 연봉 총액이 무한정 늘어나는 것을 상상하기는 어렵다'고 평가했다.

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마지막으로 매체는 '다저스는 이론적으로 스쿠벌 영입에 지불할 돈이 있다. 그러나 현실적으로 그들은 이미 만기가 도래한 수많은 청구서를 가지고 있으며, 팀 내에서 가장 선수층이 두터운 포지션에 또 다른 청구서를 추가하는 것은 최우선 순위가 아니었을 수 있다'고 전망했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com