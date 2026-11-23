타릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"스캇 보라스가 거짓말을 하고 있는거다. 뉴욕 메츠 말고 그런 멍청한 팀은 없다."

바로 여기 있었다. 토론토 블루제이스가 타릭 스쿠벌 영입에 4억 달러(약 5392억원) 이상을 제시했는데, 막판 싸움에서 밀려 놓친 것으로 보인다. 스쿠벌의 몸값을 올려준 팀이 바로 토론토였다.

23일(이하 한국시각) 미국 '뉴욕포스트'의 존 헤이먼 기자는 "스쿠벌이 메츠로 간다. 스쿠벌은 메츠와 역대 최고액인 9년 4년5000만달러(약 6066억원)에 합의를 마쳤다. 현재 메디컬 테스트를 기다리고 있다"고 보도했다.

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이는 야마모토 요시노부가 LA 다저스와 체결할때 세웠던 역대 투수 최고액인 3억2500만달러를 가뿐히 훌쩍 뛰어넘는 역대 최고 금액이다. 또 옵션은 없다. 9년 전부를 보장해주는 계약이고, 3000만달러의 지연 지급이 포함돼 있다.

'USA투데이' 밥 나이팅게일 기자에 따르면 메츠의 구단주인 스티브 코헨은 스쿠벌에 대해 "그는 뛰어난 선수이고 영리하다. 그는 게임을 할 줄 아는 인상적인 투수"라면서 초대형 계약을 체결한 배경에 대해 설명했다.

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이번 FA 시장 최대어인 스쿠벌은 원 소속팀이었던 LA 다저스를 비롯해 샌디에이고 파드리스, 토론토, 메츠의 관심을 받고있었다. 하지만 다저스와도 계약 기간을 놓고 의견 차이가 크다는 이야기가 나온 가운데, 메츠가 초장기 보장 계약을 제시하면서 행선지가 확정된 것으로 보인다.

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물론 투수에게 장기 계약을 안겨주는 것에 대한 부정적인 시각도 있다. 메츠와의 계약 사실이 보도되자, 댄 클라크 기자는 "나는 스캇 보라스(스쿠벌의 에이전트)가 거짓말을 하고있다고 생각한다. 그는 '현재 여러 팀들과 적극적으로 의견을 주고받고 있다'고 했는데, 내 생각에 스쿠벌에게 9년 이상, 4억달러 이상을 제시할 바보같은 팀은 메츠를 제외하면 없을 것"이라고 의견을 내기도 했다.

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하지만, 토론토가 스쿠벌에게 4억달러 이상을 제시했다는 사실이 밝혀졌다. 23일 '디 애슬레틱'에 따르면 "익명을 요구한 정통한 소식통에 따르면, 토론토는 스쿠벌에게 9년 계약에 4억달러가 조금 넘는 총액을 제시했다"고 보도했다.

결국 토론토가 스쿠벌 영입전에서 메츠와 더불어 마지막까지 경합을 펼쳤고, 메츠가 4억5000달러를 제시한 반면 토론토는 4억달러 초반에서 그 이상 액수를 높이지는 못하고 철수한 것으로 보인다.

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'디 애슬레틱'은 "토론토는 지금 선발 로테이션을 보강하는 것보다 공격력 강화가 더 시급하다"고 지적했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com