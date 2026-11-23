10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 2사 1,2루 두산 김민석을 삼진 처리한 한화 와이스가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.10/

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[스포츠조선 김민경 기자] "라이언 와이스에게도 선발 로테이션에 노려볼 자리가 생겼다."

샌디에이고 파드리스가 선발투수 최대어 태릭 스쿠벌 영입전에서 참패했다. 승자는 뉴욕 메츠. 무려 9년 4억5000만 달러(약 6061억원) 초대형 계약을 안겼다. 투수 FA 역대 최고액이다. 샌디에이고의 선발 영입 구상이 어그러진 게 와이스에게는 천운으로 작용할 듯하다.

미국 매체 '팬사이디드'는 23일(이하 한국시각) '결국 사달이 났다. 스쿠벌이 9년 4억5000만 달러 조건으로 메츠로 향한다. 샌디에이고는 사이영상 2회 수상자인 스쿠벌 영입전에 뛰어들었지만, 고배를 마셨다. 이제 AJ 프렐러 샌디에이고 단장은 플랜B를 가동해 스쿠벌 없는 선발 로테이션을 구축해야 한다'고 주장했다.

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매체는 '와이스에게도 선발 진입을 노려볼 자리는 열렸다. 일종의 최후의 보루처럼 들리겠지만, 적어도 스프링캠프 때 기회는 얻을 수 있을 것이다. 메이저리그 선발 로테이션에서 한두 명쯤은 도박 수로 둘 여유가 있는데, 지금 샌디에이고는 그런 도박을 걸어볼 자리가 차고 넘친다'고 했다.

와이스는 미국 마이너리그와 독립리그를 전전하다 KBO리그로 무대를 옮겨 야구 인생의 전환점을 맞이했다. 2024년 한화 이글스에 단기 대체 외국인 선수로 합류했다가 정식 선수로 자리를 잡았다. 지난해는 30경기, 16승5패, 178⅔이닝, 207삼진, 평균자책점 2.87을 기록하며 펄펄 날았다.

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덕분에 와이스는 올 시즌을 앞두고 휴스턴 애스트로스와 1+1년 총액 1000만 달러(약 134억원) 계약을 따내 메이저리거의 꿈을 이뤘다. 그러나 성적은 처참했다. 9경기에서 3패, 26이닝, 평균자책점 7.62에 그쳤다.

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FA 최대어였던 태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

와이스는 휴스턴에서 선발투수로 기회를 보장받길 원했지만, 결국 불펜으로 밀려났다. 대신 개막 로스터에는 승선했는데, 불펜 루틴에 적응하지 못하는 듯한 모습을 보였다. 결국 트리플A를 전전하다 휴스턴과 계약을 다 마치지 못한 채 다시 FA로 풀렸다.

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샌디에이고는 와이스와 1년 단년 계약을 했다. 한화 복귀도 선택지에 있을 법했지만, 와이스는 메이저리그 잔류를 택했다. 올 시즌 연봉은 185만 달러(약 24억원)를 보장받고, 내년 시즌 구단 옵션이 포함됐다. 한화로 복귀해도 보장받을 수 있는 금액이었지만, 와이스는 메이저리그에서 새로운 성공을 더 바랐다.

샌디에이고에서 와이스가 선발로 입지를 다지긴 어려울 것이란 전망이 더 우세했는데, 스쿠벌 영입에 실패하면서 와이스도 선발 진입 경쟁은 펼칠 여지가 생긴 듯하다. 기회를 잡는 것은 와이스의 몫이다.

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스쿠벌을 대체할 1순위로는 마이클 킹이 꼽힌다. 샌디에이고는 2024년 시즌을 앞두고 뉴욕 양키스와 트레이드로 킹을 영입해 이득을 봤다. 킹은 올 시즌 32경기, 12승10패, 185이닝, 159삼진, 평균자책점 3.21을 기록했다. 스쿠벌 보강에 실패한 샌디에이고로선 킹을 붙잡는 게 최선이라는 반응이다. 킹은 현재 FA 시장에 나와 있다.

샌디에이고는 킹 외에도 닉 피베타, 워커 뷸러, 로비 레이, 케이시 마이즈 등 선발투수들이 대거 FA 자격을 얻은 상태다. 랜디 바스케스, JP 시어스, 조 머스그로브, 다르빗슈 유, 와이스 정도가 선발 후보군으로 분류된다.

팬사이디드는 '샌디에이고가 킹을 1선발로 세우면, 감독은 적어도 5일에 한번은 불펜을 거의 아낄 수 있다는 계산이 선다. 샌디에이고는 킹을 영입한 이후 어디에 추가로 지갑을 열지 고민해야 한다. 올 시즌보다는 더 자주 6이닝 이상 책임질 수 있는 투수들에게 초점을 맞춰야 한다. 지극히 평범한 요구처럼 들릴 수 있지만, 시즌 막바지 투수 총력전으로 버틴 팀 사정을 고려하면 매우 절실한 과제'라고 강조했다.

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라이언 와이스. 사진=샌디에이고 파드리스 SNS

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com