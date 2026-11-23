출처=주니치 드래건스 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 주니치 드래건스 전설 곤도 히로시(87)가 나이를 잊은 듯한 투구로 놀라움을 자아냈다.

곤도는 지난 22일 일본 나고야의 반텔린 돔 나고야에서 열린 2026년 레전드 매치에서 등번호 20번이 새겨진 주니치 OB 유니폼을 입고 선발 투수로 마운드에 올랐다.

일본 매체 '디 앤서'에 따르면, 곤도는 첫 타자인 요미우리 자이언츠의 시비타 이사오를 상대로 6개의 공을 던진 끝에 볼넷을 허용했지만 "투구 동작은 매끄럽고 민첩"했다. "포수까지 공이 곧바로 날아가는 장면도 연출되어 관중석에서 우레와 같은 박수가 쏟아져 나왔다."

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곤도는 1961년 당시 주니치 소속으로 69경기에 등판(선발 44)해 32완투(12완봉), 35승이라는 대기록을 남겼다. 당시 그의 살인적인 등판 일정에 빗대어 '곤도, 곤도, 비, 곤도'라는 유명한 말이 생겨났다고 '디 앤서'는 전했다.

레전드의 투구를 접한 팬들은 "87세에 포수까지 공을 던지다니 정말 대단해", "허리가 곧게 펴져 있잖아. 정말 정정하시다", "상상조차 못했던 일이야", "포수가 던진 공을 받아내는 모습도 그야말로 경이롭다" 등의 반응을 보였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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