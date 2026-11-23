22일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 KIA의 경기. KIA 이해창 코치. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.22/

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[스포츠조선 김민경 기자] "많은 것들을 얻어갑니다. 감사했습니다."

KIA 타이거즈 이해창 배터리코치가 정든 팀을 떠난다. 이 코치는 최근 이범호 KIA 감독과 면담 끝에 퇴단하기로 결정했다.

이해창 코치는 지난 2022년 10월부터 KIA 퓨처스팀 배터리코치로 지도자 생활을 시작했다. 2군에서 한준수 주효상 등을 지도하며 1군 전력으로 성장할 수 있도록 도왔다. 지난 시즌 중반부터는 1군 배터리코치를 맡았다.

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KIA가 올 시즌을 마치고 백용환 배터리코치를 새로 영입하면서 상황이 바뀌었다. 구단은 잔류군에도 배터리코치가 필요하다고 판단, 이해창 백용환 정범모 등 배터리코치 3인 체제로 가려고 했다.

이해창 코치의 보직 변경이 결정됐고, 이 코치는 고심 끝에 이 감독에게 사의를 표했다. KIA 관계자에 따르면 이 코치는 더는 가족과 떨어져 지내는 생활이 어려울 것 같다고 설명했다. KIA에서 이 코치가 지도자로 있는 동안 가족은 수원에서 지냈던 것으로 알려졌다.

KIA 타이거즈 한준수(왼쪽)와 이해창 배터리코치. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 이해창 배터리코치(왼쪽)가 주효상을 지도하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

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이 코치는 올해 KIA가 극적으로 3위를 차지해 준플레이오프에 직행하자 "선수 때도 포스트시즌에 나가본 적이 없다. 코치로 포스트시즌을 처음 경험한다"며 설레는 감정을 숨기지 않았다.

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이 코치는 이날 자신의 SNS에 "4년 간의 광주 생활을 마무리하게 됐다. 좋은 경험, 좋은 기억, 좋은 인연, 많은 것들을 얻어간다. 감사했다"고 퇴단 소감을 남겼다.

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이 코치는 경기고-한양대를 졸업하고 2010년 7라운드 50순위로 히어로즈에 입단해 프로 생활을 시작했다. 이후 KT 위즈와 한화 이글스에서 선수 생활을 이어 갔다. 대기만성형 선수로 불렸고, 수비가 강점이었다. KBO 통산 성적은 428경기, 타율 2할2푼4리(883타수 198안타), 28홈런, 112타점이다.

이해창 배터리코치. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com