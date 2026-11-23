태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]예상은 언제나 틀리기 마련이다.

역대 FA 투수 최대어 태릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠의 손을 잡았다.

뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼은 23일(이하 한국시각) 자신의 SNS에 '태릭 스쿠벌과 메츠가 9년 4억5000만달러(약 6061억원) 계약에 합의했다. 총액과 연평균 금액(AAV) 모두 역대 투수 최고 기록이며, 모든 딜이 그렇듯 메디컬 테스트를 통과하면 공식 발표된다'고 전했다 .

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헤이먼이 이 소식을 속보로 전하자 MLB.com, ESPN 현지 유력 매체들이 후속 보도에 나섰다.

MLB.com은 '메츠 역사상 가장 성공적이었던 시기를 보면 선발진이 늘 강했다. 하지만 메츠가 최근 포스트시즌 진출에 실패한 주된 이유는 로테이션 문제였다'며 '복수의 소식통에 따르면 이에 대한 대응으로 메츠는 현존 최고의 투수 스쿠벌과 9년 4억5000만달러 규모의 계약에 합의했다. 이 계약에는 트레이드 거부권이 포함됐고, 옵트아웃 조항은 없다'고 보도했다.

야마모토 요시노부. AP연합뉴스

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종전 역대 투수 최고액 계약은 2023년 12월 포스팅 시장에 나온 NPB 출신 야마모토 요시노부가 LA 다저스와 맺은 12년 3억2500만달러다. AAV 부문은 2021년 12월 FA 맥스 슈어저(3년 1억3000만달러)와 2022년 12월 FA 저스틴 벌랜더(2년 8666만달러)가 각각 메츠와 맺은 계약에서 기록한 4333만달러가 최고액이다.

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이번에 스쿠벌이 두 부문 기록을 넘어서면서 메이저리그 계약 역사에 새 지평을 열었다. 투수로는 처음으로 총액 4억달러를 넘겼고, AAV는 무려 5000만달러에 달한다.

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전체 선수들을 통틀면 총액 부문서는 후안 소토(15년 7억6500만달러), 오타니 쇼헤이(10년 7억달러), 블라디미르 게레로 주니어(14년 5억달러)에 이어 4위에 해당한다.

메이저리그에서는 늘 야수들이 투수들보다 훨씬 높은 몸값을 보장받았다. 아무래도 투수보다는 야수가 부상에 덜 민감해 8~9년 이상의 초장기 계약을 상대적으로 쉽게 따냈다. 그러나 이제는 투수도 야수 못지 않은 거액의 돈방석에 앉는 시대가 됐다.

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돈은 경쟁의 논리에 따른다. 이번 스쿠벌 쟁탈전에는 다저스와 월드시리즈 우승을 위해 에이스 확보가 시급한 토론토 블루제이스와 샌디에이고 파드리스가 참가했다. 특히 원소속팀 다저스는 스쿠벌에 최종 제안을 하지 않은 것으로 전해졌다.

ESPN 애드리언 곤잘레스 기자는 이날 '다저스는 구체적인 제안을 건네는 단계까지 이르지 못했다. 장기계약까지 고려했으나, 새 노사단체협약(CBA)과 향후 메이저리그 경제 시스템이 어떻게 구성될지 불확실했던 탓에 락아웃 이전 계약을 추진할 수 없었다'고 전했다.

오타니 쇼헤이가 2023년 12월 다저스 입단식에서 마크 월터 구단주, 앤드류 프리드먼 사장과 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

이번에도 현지 전문가들의 예상이 빗나갔다.

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FA 시장이 개장한 이달 초 현지 유력 매체들이 내놓은 스쿠벌의 예상 계약규모를 보면 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든 3억5000만~5억달러, ESPN 8년 3억5200만달러, 팬그래프스 10년 3억8000만달러, MLBTR 9년 4억2500만달러 등이다.

보든의 예측치는 범위를 설정했기 때문에 의미가 없고, 다른 3개 매체 예상 역시 실제 계약과는 거리가 있었다.

2023년 말 오타니가 FA 시장에 나왔을 때를 보자. 당시 보든은 10년 4억7700만달러, ESPN은 10년 5억2200만달러, 팬그래프스는 13년 5억2700만달러, MLBTR은 13년 6억달러를 예상했으나, 오타니는 다저스와 10년 7억달러에 합의했다. 물론 지급유예분이 총액의 97%인 6억8000만달러나 돼 현가(現價)로는 이들 매체 예측치들과 엇비슷하기는 하다.

다만 그해 후반기 시즌이 한창이던 8월 중순 ESPN 통계전문 브랫포드 두리틀 기자는 오타니의 가치를 수학적, 통계적 방법을 동원해 10년 7억6000만달러로 평가했다. 일종의 과대평가로 보이지만, 당시 오타니는 투타 겸업을 절정의 수준으로 발휘하던 시점이다. 그 뒤로 오타니는 오른팔 부상을 입어 투수로는 8월 말, 타자로는 9월 초에 각각 시즌을 마감했다.

후안 소토. AP연합뉴스

2년 전 소토에 대해서는 보든이 15년 6억2200만달러, ESPN이 13년 6억1100만달러, 팬그래프스가 12년 5억7600만달러, MLBTR이 13년 6억달러를 각각 계약 예측치로 내놓았다. 하지만 소토는 지급유예분이 한 푼도 없이 7억6500만달러에 계약했다. 업계 전반이 아연실색했다.

1998년 12월 우완 에이스 케빈 브라운이 다저스와 7년 1억500만달러에 계약하며 최초로 '1억달러의 사나이'로 등장한 이후 28년 만에 투수 4억달러 시대가 도래했다. AAV는 스쿠벌이 브라운에 3.33배가 많다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com