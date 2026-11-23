7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김도빈이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[스포츠조선 이종서 기자] "더 성숙해져서 오겠습니다."

김도빈(25·한화 이글스)은 23일 자신의 SNS에 "오는 11월23일에 국방의 의무를 다하기 위해 입대하게 됐다"고 소식을 전했다.

성지고-강릉영동대를 졸업한 뒤 프로에 지명받지 못했던 김도빈은 독립야구단을 거쳐 2024년 육성선수로 한화에 입단했다.

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1m90의 큰 키에서 150㎞의 강속구를 던지면서 가능성을 보여줬던 그는 입단 첫 해 깜짝 선발로 한 차례 등판하기도 했다.

지난해에는 1군 등판이 없었지만, 올해 시범경기 6경기에서 5⅔이닝을 던져 평균자책점 3.18로 좋은 모습을 보여주면서 개막전 엔트리까지 승선했다. 그러나 정규시즌에는 6경기에 등판해 1패 1홀드 평균자책점 24.75로 다소 아쉬운 성적을 남겼다.

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퓨처스리그에서는 재조정에 많은 힘을 썼다. 발목 부상으로 잠시 쉬었던 시기를 겪었고, 이후 제구력 및 밸런스 조정으로 경기에 뛰기 보다는 훈련에 매진했다. 퓨처스리그에서는 6경기에 등판해 1승1패 평균자책점 3.38을 기록했다.

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7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김도빈이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

치열했던 경쟁의 무대를 떠나 재정비의 시간을 맞게된 김도빈은 입대 전 팬들에게 인사를 전했다.

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김도빈은 "마운드 위에서 팬분들의 응원을 들을 때마다 벅찼던 기억이 선명하다"라며 "잘할 때나 못할 때나 한결같이 제 이름을 불러주셨던 그 응원이 제 야구 인생의 가장 큰 원동력이다. 팬들의 기대에 미치지 못한 모습을 많이 보였지만 팬들의 응원에 힘이 나던 날들을 잊지않고 더 성숙하게 돌아오겠다"고 했다.

아울러 그는 "잠시 떨어져 있는 시간 동안 야구에 대한 간절함을 더 키우고, 한 단계 더 발전한 선수가 되어 돌아올 것을 약속드린다"라며 "다시 만나는 날까지 모두 아프지 마시고 건강하게 행복한 날들 있었으면 좋겠다"고 각오를 밝혔다.

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23일 입대한 김도빈은 2028년 5월 전역 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com