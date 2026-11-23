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[스포츠조선 윤진만 기자]한국과 일본 프로야구 무대에서 활약한 재일교포 투수 후쿠시 게이쇼(한국명 장명부)의 삶을 조명한 다큐멘터리 영화가 일본에서 최초 공개됐다.

일본 매체에 따르면, '장명부, 현해탄의 낙엽'은 지난 22일 일본 오사카에 한국문화원에서 열리고 있는 '오사카 한국영화제'에서 상영됐다. 히로시마 도요 카프에서 일본시리즈 우승을 경험하고, 이후 한국 삼미 슈퍼스타즈에서 한 시즌 30승을 기록한 뒤 2005년 54세의 나이로 조용히 생을 마감하기까지 장명부의 궤적이 스크린에 펼쳐졌다. 재일교포에 대한 차별 문제도 조명했으며, 상영이 끝나자 관객석에서 박수가 터져나왔다고.

이 작품을 연출한 한국인 이영곤 감독은 무사시노 미술대학 졸업영화에서 장명부의 삶을 다룬 것을 계기로, 이후에도 관계자 취재를 이어가며 영화를 완성한 것으로 알려졌다.

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능청스러운 표정으로 타자를 요리하는 투구를 해 '너구리'라는 별칭을 얻었던 장명부는 1983~1986시즌 삼미, 청보, 빙그레를 거친 KBO리그의 레전드 투수다. 특히 1983년에는 427 1/3이닝, 30승이라는 전무후무한 기록을 냈다. 단일 시즌 최다 이닝 투구이자 최다 승리 기록. 특히 최다 이닝은 KBO리그의 '깨지지 말아야할 기록'으로 여겨진다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com