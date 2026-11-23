KIA 타이거즈 윤영철(왼쪽)과 이범호 감독. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] "전반적으로 좋은 능력치를 갖고 있어서 만족스러웠다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 23일 일본 오키나와 마무리캠프를 마친 소감을 밝혔다. 지난 1일 마무리캠프 시작 때는 2군 코치진이 이끌었고, 이 감독은 포스트시즌 일정을 마치고 바로 오키나와로 입국해 선수들을 살폈다.

이 감독은 "이번에 입단한 신인 선수 등 젊은 선수들의 기량을 확인하기 위해 플레이오프가 끝난 후 서둘러서 캠프에 합류했는데 전반적으로 좋은 능력치를 갖고 있어서 만족스러웠다"고 이야기했다.

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이번 마무리캠프는 기본기 강화를 목표로 강도 높게 진행됐다. 선수단은 고강도 러닝 훈련과 근력 운동을 통해 기초 체력을 다졌고, 기술 훈련을 병행하며 내년 시즌을 소화하기 위한 토대를 마련했다.

2027년 신인 5명이 기회를 얻은 것도 이례적이었다. 포스트시즌을 치르면서 피로가 누적된 1군 선수들을 최대한 쉬게 배려하면서 생긴 빈자리를 신인들로 채운 결과였다.

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1라운드 내야수 이호민, 2라운드 투수 곽병진, 3라운드 내야수 노민혁, 4라운드 투수 이종걸, 5라운드 포수 김선빈 등 상위 라운드 5명이 기회를 얻었다.

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KIA 타이거즈 이호민. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 노민혁. 사진제공=KIA 타이거즈

이 감독은 "이호민과 노민혁이 잘 성장해 준다면 장차 팀 내 활용도가 높을 것으로 보이고, 곽병진도 대졸 선수로 경험이 많은 만큼 내년 시즌 좋은 활약을 기대한다"고 총평했다.

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KIA는 일본 국가대표팀 코치 출신인 소요기 에이신을 인스트럭터로 초빙해 수비와 주루의 기본기 강황에 공을 들였다. 젊은 유망주들의 잠재력을 단기간에 더 끌어올리기 위한 투자였다. 소요기 인스트럭터는 선수별 맞춤 훈련을 실시하는 등 개인별 기량 향상에 힘썼다.

올해 1군에서 대주자로 활약한 2026년 신인 김민규는 이번 마무리캠프에서도 좋은 평가를 받았다. 내년 3루수 주전 경쟁에 참가하기 위해 마무리캠프 합류를 자청한 이호연은 맏형으로서 또 캠프 주장으로서 선수단 분위기를 잘 이끌었다.

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이 감독은 "올해 1군에서 많은 경험을 쌓은 김민규도 공수주에서 한 단계 더 발전한 모습이다. 최고참 이호연부터 신인 선수들까지 캠프에 참가한 모든 선수들이 코칭스태프의 지도를 잘 따라주어 좋은 분위기에서 훈련을 마칠 수 있었다"고 했다.

KIA는 아직 내부 FA 중견수 김호령, 포수 김태군과 협상을 매듭짓지 못한 상태다. 내년에 유격수로 전환하는 김도영까지 여러모로 변수가 많은 상황이다. 이 감독이 마무리캠프 동안 최대한 뎁스에 도움이 될 선수를 살피고자 공을 들인 배경이다.

이 감독은 "다들 수고 많았고, 마무리 캠프는 올 시즌의 끝이 아니라 내년 시즌을 준비하는 시작인 만큼 지금껏 끌어올린 몸상태가 나빠지지 않도록 비시즌 기간 각자 관리 잘해서 최상의 몸 상태로 스프링 캠프를 맞이해주길 바란다"고 당부의 말을 남겼다.

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KIA 타이거즈 곽병진. 사진제공=KIA 타이거즈

일본 오키나와 마무리캠프를 마친 KIA 타이거즈 선수단. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com