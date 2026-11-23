양키스에서 방출된 루이스 힐이 디트로이트에 둥지를 틀었다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 양키스에서 버려졌던 우완 루이스 힐이 디트로이트 타이거스에 새 둥지를 틀었다.

MLB.com은 23일(한국시각) '전 AL 올해의 신인에 오른 힐이 디트로이트에서 새 출발을 하게 됐다. 양측은 1년 230만달러 계약에 합의했다고 소식통이 전해왔다'며 '타이거스 구단은 계약 사실을 확인하지 않고 있는데, 성적에 따른 인센티브 200만달러가 따로 설정됐다'고 보도했다.

양키스는 지난 21일 내년 시즌 재계약 대상자에서 힐을 제외했다. '논텐더'로 분류돼 자유계약 신분이 된 것이다. 이후 이틀도 안돼 디트로이트가 손을 내밀었다.

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이로써 디트로이트는 프람버 발데스, 드류 앤더슨, 트로이 멜튼, 잭슨 조브, 리버 라이언, 리즈 올스, 그리고 힐로 이어지는 두터운 선발진을 보유하게 됐다.

1998년 6월 도미니카공화국 태생인 힐은 2021년 메이저리그에 데뷔했지만, 2023년까지 마이너리그와 부상자 명단을 오르내리며 기량을 좀처럼 드러내지 못했다. 기회가 온 것은 2024년.

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당시 5선발로 시즌을 맞은 힐은 시즌 첫 5차례 선발 등판서 3차례 5이닝을 채우더니 5월 이후 7경기 연속 6이닝 이상 1실점 이하의 눈부신 호투를 이어가며 로테이션에 완벽하게 자리잡았다. 그해 시즌 초반 양키스는 에이스 게릿 콜이 팔꿈치 부상으로 재활을 하던 중이었다.

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스캇 해리스 디트로이트 야구부문 사장. AFP연합뉴스

로테이션을 꾸준히 지키던 힐은 그해 8월 하순 허리 통증을 일으켜 보름간 자리를 비운 뒤 돌아와 시즌을 무난하게 마쳤다. 결국 29경기, 151⅔이닝, 15승7패, 평균자책점 3.50, 171탈삼진을 마크하며 신인왕을 거머쥐었다.

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하지만 2025년 부상에 시달리기 시작했다. 시즌 전 오른쪽 광배근을 다쳐 4개월 넘게 부상자 명단 신세를 진 뒤 돌아와 11경기를 던지는데 그쳤고, 올해는 9경기에서 27⅓이닝 밖에 소화하지 못했다. 차세대 에이스로 각광받다가 결국 시즌이 끝난 뒤 쓸모없는 존재로 낙인찍혀 쫓겨나는 신세가 된 것이다.

스캇 해리스 디트로이트 사장은 지난 주 현지 매체들에 "선발이든 구원이든 이닝을 소화할 투수가 필요하다. 시장에 어떤 투수들이 나와 있는지, 그리고 누구를 설득해 계약할 수 있는지에 달린 문제"라며 "합리적인 계약을 찾는데 집중해야 한다. 다양한 방식으로 이닝을 보강할 방법을 모색 중"이라며 마운드 보강 계획을 밝힌 바 있다.

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힐이 불펜에서 던질 가능성도 있다는 뜻이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com