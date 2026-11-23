19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 'FA 최대어' 타릭 스쿠발이 역대 투수 최고액에 뉴욕 메츠행 입단이 임박하면서 남은 '대어'에 대한 관심도 덩달아 커지고 있다.

'MLB닷컴'은 23일(한국시각) '스쿠발이 계약을 체결한 이후, FA 시장이 본격적으로 열릴까'라는 제하의 기사에서 스쿠발 계약 이후에 펼쳐질 가능성이 있는 시나리오를 짚었다. 여기서 MLB 진출을 타진하고 있는 한화 거포 노시환도 언급했다.

'스쿠발 계약으로 가장 큰 이득을 보는 FA 선발 투수, 스쿠발 영입 한 명으로 달라지지 않을 메츠의 행보, 스쿠발을 놓친 LA 다저스는 어떤 방향으로 눈길을 돌려야 할지, 스쿠발 계약이 단체협약(CBA) 만료를 앞두고 본격적인 계약 러시의 신호탄이 될지'에 대해 조명했다.

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동시에 '남은 FA 중 가장 흥미로운 인물'도 조명했다. 'MLB닷컴'은 "스쿠발이 시장에서 사라진 가운데, 남은 FA 중 가장 흥미로운 인물은 일본 강타자 사토 테루아키다. 이번 이적이 그에게 관심을 보이는 필라델피아 필리스(메츠의 라이벌)에 사토를 영입해야 한다는 추가적인 압박으로 작용할까?"라고 물었다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

이 매체는 "사토, 타이라 카이마, 이토 히로미(그리고 대한민국의 노시환)와 같은 선수들에겐 절대적인 마감 시한이다. CBA가 만료되더라도 MLB는 이들에게 주어진 45일간의 포스팅 기간을 동결하거나 연장해주지 않기 때문이다. 만약 그때까지 계약을 체결하지 못한다면, 이 선수들은 아시아로 돌아가야 하며 내년이 올 때까지 메이저리그 진출을 다시 기다려야 하는 처지가 된다"라고 밝혔다.

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비록 '괄호'를 활용하긴 했지만, 노시환도 주목할 선수로 지목한 것이다. 노시환은 KBO 역대 최대-최장기인 11년 총액 307억원 계약을 뒤로 하고 MLB 포스팅 협상을 진행 중이다. 협상 마감일은 한국시각 12월 2일이다. 노사협약 만료에 따른 직장 폐쇄 가능성이 이적 시장의 변수로 떠올랐지만, 5년 전 직장 폐쇄 사례를 토대로 직장 폐쇄 전 각 구단이 서둘러 FA 영입에 뛰어들 가능성도 제기되고 있다.

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MLB닷컴은 이달 초 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스 등 4개 구단을 노시환의 잠재적 행선지로 언급한 바 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com