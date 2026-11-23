태릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 9년 4억5000만달러 계약에 합의한 것으로 전해졌다. 사진출처=MLB 공식 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]'빈익빈 부익부'다. 일부 구단들이 볼멘소리를 할 만한 상황이다. 중소 마켓 구단들은 엄두도 내지 못한다.

최근 메이저리그 FA 시장은 LA 다저스와 뉴욕 메츠, 뉴욕 양키스와 같은 대도시 연고 구단들이 지배하고 있다.

올해까지 최근 5년 동안 오프시즌 '넘버원' FA가 모두 이들 세 팀과 계약한 것으로 나타났다. 각종 계약 규모 부문서 매년 새 기록이 등장한다.

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디트로이트 시절의 태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

FA 투수 역대 최고라는 태릭 스쿠벌이 메츠와 계약에 합의한 것으로 전해졌다. 9년 동안 4억5000만달러를 받기로 했다. 사이닝보너스가 4500만달러인데, 연평균(AAV) 5000만달러의 연봉을 받는 셈이다. 다저스 야마모토 요시노부(12년 3억2500만달러)의 투수 최고 몸값을 가볍게 넘어 투수 최초의 4억달러 시대를 열었다.

2024년과 2025년, 연속으로 AL 사이영상을 수상한 스쿠벌은 올해 디트로이트 타이거스에서 다저스로 이적해서도 에이스 위용을 이어갔다. 팔 부상에서 돌아온 2023년 7월 이후 올해까지 3년 반 동안 103경기에 선발로 등판해 626⅓이닝을 던져 평균자책점 2.47, 757탈삼진을 기록했다. 이 기간 100차례 이상 선발로 나선 투수들 중 평균자책점 1위다. 2위는 크리스토퍼 산체스(2.97), 3위는 잭 휠러(2.98).

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지난 5월 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거수술을 받은 뒤 불과 6주 만에 재활을 끝내고 돌아왔다. 첨단 기법인 '나노스코프'로 수술을 받아 부위를 별로 찢지 않았다고 한다. 8월 초 다저스 이적 후 10경기에서 62이닝을 투구해 평균자책점 2.61을 올렸다.

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LA 다저스 태릭 스쿠벌이 지난 8월 29일(한국시각) 코메리카파크에서 열린 '친정' 디트로이트 타이거스전 등판을 준비하고 있다. AP연합뉴스

실력과 건강에 의문점이 사실상 없다고 판단한 구단들이 쟁탈전에 가담했다. 메츠, 원소속팀 다저스, 에이스가 절실한 토론토 블루제이스와 샌디에이고 파드리스 간 4파전이었다. 마크 월터 구단주의 재정 위기를 안고 있는 다저스는 그다지 적극적이지 않았다. 토론토와 샌디에이고도 최종 제안을 했지만, 메츠가 '한 방'에 끝내 버린 것이다.

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메이저리그 구단주들 가운데 자산 1위인 스티브 코헨 메츠 구단주가 데이비드 스턴스 야구부문 사장의 영입 계획을 전폭적으로 지지했다.

후안 소토. AP연합뉴스

의지만 있다면 잡을 수 있는 '부(富)'를 갖춘 구단은 메츠, 다저스, 양키스다.

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1년 전 FA 시장 최대어는 외야수 카일 터커였다. 다저스와 토론토, 샌프란시스코 자이언츠가 붙었다. 터커는 7년 이상의 장기계약을 원했지만, 다저스가 4년 2억4000만달러를 쏘자 받아들였다. AAV가 무려 6000만달러에 달한다. 지급유예도 3000만달러 밖에 안되고, 2027년 시즌 후에는 옵트아웃을 할 수 있도록 했다. 31세를 앞두는 나이라 또 '대박'을 낼 수 있다.

2024년 12월에는 그 유명한 '소토 계약'이 터졌다. 15년 7억6500만달러는 북미 프로스포츠 역사상 단일계약으로는 최대 규모다. 당시 후안 소토의 원소속팀 양키스도 16년 7억6000만달러의 메가톤급 오퍼를 했으나, '럭셔리 조항'을 받아주지 않자 메츠로 방향을 틀었다. '선수 개인에게 럭셔리 티켓을 제공하지 않는다'는 양키스는 명문 구단 자존심을 지키려 했던 것인데, 결과적으로 메츠의 돈이 그의 마음을 움직인 것이다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

2023년 12월 FA 계약 역사에 새 장을 여는 계약이 도출됐다. 투타 겸업 신화를 쓰던 오타니 쇼헤이가 10년 7억달러에 다저스 유니폼을 입었다. 당시에도 토론토, 메츠, 샌프란시스코 등 부자 구단들이 입찰 경쟁을 벌였다.

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애초 오타니의 다저스행은 기정사실이었다.원하는 돈을 주겠다고 하고 우승 전력인데다 일본과 가까운 남부 캘리포니아주라는 지리적 이점을 갖춘 다저스는 오타니가 원하는 딱 그런 구단이었다. 총액의 97%를 계약기간이 끝난 뒤 받겠다고 먼저 제안했을 정도로 애착이 컸다.

2022년 말에는 홈런왕 애런 저지가 고향인 서부 이적이 유력시됐음에도 양키스와 재계약했다. 조건은 9년 3억6000만달러. 당시 저지는 할 스타인브레너 양키스 구단주와 8년 계약에 합의한 뒤 샌프란시스코로 넘어가 같은 조건을 듣자 1년을 더 얹어 9년 계약을 이끌어내며 뉴욕 잔류를 선택했다.

진통 중인 새 노사단체협약(CBA)에 '샐러리 캡'이 담긴 이후에도 이 세 구단이 계속해서 강력한 돈의 힘을 발휘할지는 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com