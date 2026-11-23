베네수엘라의 WBC 우승을 축하하는 퍼레이드. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]감격적인 우승 퍼레이드가 드디어 펼쳐졌다. 하지만 너무 많은 인파가 몰리면서 통제가 미흡했다는 지적도 나왔다.

베네수엘라 야구 국가대표 선수들인 23일(이하 한국시각) 베네수엘라의 수도 카라카스에서 2025 월드베이스볼클래식(WBC) 우승 축하 퍼레이드를 펼쳤다. 이날 축하 퍼레이드에는 거의 3만8000명 이상의 구름 관중이 몰렸다.

퍼레이드에는 베네수엘라 출신 메이저리거이자 이번 WBC 우승 멤버인 로날드 아쿠냐 주니어, 살바도르 페레즈, 글레이버 토레스, 마이켈 가르시아, 루이스 아라에즈 등 주요 선수들이 모두 참석했다. 일부 선수들은 개인 일정 문제로 참석하지 못했다. 또 롭 만프레드 MLB 커미셔너까지 베네수엘라까지 와서 행사에 참석해 눈길을 끌었다.

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베네수엘라는 지난 3월 열린 WBC 결승전에서 미국을 꺾고 3대2로 승리하면서 사상 첫 우승을 차지했다. 야구에 대한 인기와 관심이 워낙 뜨거운 나라인만큼 WBC 우승은 엄청난 파급력이 있었다. 베네수엘라는 다른 남미 국가들과 비교해 축구보다 야구 인기가 훨씬 뜨거운 나라다. 수많은 메이저리거를 탄생시킨 나라이기도 하다.

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그러나 우승 직후 국민들과 함께 기쁨을 나눌 시간이 없었다. 당시 WBC가 끝난 직후 메이저리그 개막을 앞두고 있었기 때문에 대부분의 선수들이 소속팀에 복귀해야 했고, 베네수엘라 라과이라 지역에서 큰 지진이 일어난지 얼마 안된 시점이라 축하 행사를 자중해야 한다는 목소리가 컸다. 때문에 당시에 축하 행사를 열지 않았고, 8개월이 지난 지금에서야 열 수 있게 했다. 대신 베네수엘라 선수들은 지난 20일 지진 피해를 크게 입은 라과이라 지역을 방문해 자선행사를 진행하기도 했다.

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이번 우승 행사에서는 우승 기념 공원, 박물관이 문을 열었고 선수단이 버스를 타고 거리에 나와 퍼레이드를 진행했다. 이어 스타디움에서 선수단과 팬들이 모여 축하 행사를 열었다.

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베네수엘라 수도 카라카스에서 열린 행사에 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행(가운데), 롭 만프레드 미국프로야구 메이저리그(MLB) 커미셔너(오른쪽), 존 배럿 주베네수엘라 미국대사관 대사대리(왼쪽), 그리고 로날드 아쿠냐 주니어. 베네수엘라 대통령실이 공개한 사진. AP연합뉴스

오마르 로페즈 베네수엘라 WBC 감독은 이날 시민들 앞에서 "WBC 우승은 선수들만의 것이 아니다. 감독이나 코치들의 것도 아니다. 전세계 어디에든 있는 3000만명이 넘는 베네수엘라인 모두의 것"이라면서 "WBC 우승을 확정한 순간만큼이나 국민들이 서로 껴안고 기쁨의 눈물을 흘리는 모습이 인상적이었다"며 감사 인사를 전했다.

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WBC 선수단 주장이었던 페레즈는 "너무 늦게 와서 죄송합니다. 오늘 여러 통제가 있었지만, 그래도 결국 여러분들과 이 자리를 함께할 수 있어서 감사합니다"라고 소감을 밝혔다.

진행이 원활하지는 못했다. '로이터' 등 외신 보도에 따르면, 이날 너무나 많은 시민들이 몰렸다. 수백여명의 시민들이 안전 통제선을 넘어섰고, 이때문에 일부 선수들은 퍼레이드 버스에 탑승하지 못하는 해프닝도 벌어졌다.

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또 퍼레이드 직후 곧장 선수들을 태운 버스가 축하 행사가 열릴 스타디움으로 향할 예정이었지만, 안전을 위협받는 상황까지 벌어지자 일단 선수단 숙소로 이동했다. 선수들은 개인 차량과 버스 등을 이용해 스타디움으로 가야 했다.

이날의 하이라이트인 우승 축하 행사에는 약 3만8000명 이상이 집결해 경기장을 가득 채웠다. 선수들이 등장하자 4만명에 가까운 관중들이 기립 박수와 환호를 보냈다. 이후 경기장 전체에 베네수엘라 국가가 울려퍼졌고, 대형 스크린을 통해 WBC 결승전이 다시 상영됐다.

이날 축하 행사에는 WBC 대표팀 뿐만 아니라, 최근 WBSC 23세 이하 야구 월드컵에서 우승을 차지한 베네수엘라 23세 이하 야구 대표팀 선수들도 참석해 함께 축하를 받았다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com