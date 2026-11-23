5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 김도영의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

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[스포츠조선 고재완 기자] '슈퍼스타' 김도영(23·KIA 타이거즈)의 위상이 이제 한국을 넘어 전 세계 야구 유망주 시장의 정점에 섰다. 미국 유망주 전문 매체가 한국·일본 프로야구와 미국 대학·고교야구의 특급 재능을 모두 모아 선정한 통합 랭킹에서 김도영이 쟁쟁한 경쟁자들을 따돌리고 전체 1위를 꿰찼다. 현재 메이저리그(MLB) 포스팅 시장을 뜨겁게 달구고 있는 'NPB 3관왕' 사토 데루아키(한신 타이거즈)보다 무려 다섯 계단이나 높은 평가다.

미국 유망주 전문 매체 '프로스펙츠 라이브(Prospects Live)'는 23일(한국시각) 공식 SNS를 통해 그렉 후그캠프가 선정한 '2026년 11월 다이너스티 오픈 유니버스 톱10(Open Universe Top 10)' 순위를 공개했다.

'오픈 유니버스' 랭킹은 아직 MLB 구단에 소속되지 않은 전 세계 미래 자원 한국 KBO리그, 일본 NPB, 미국 대학야구(NCAA), 미국 고교야구 선수들을 한데 묶어 장기적 잠재력과 다이너스티(판타지) 가치를 평가하는 순위다. 이 차트에서 김도영은 직전 순위보다 3계단 뛰어오르며 당당히 전체 1위에 이름을 올렸다.

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'프로스펙츠 라이브'가 김도영에게 부여한 핵심 키워드는 '파워와 스피드'다. 매체는 김도영의 2026시즌 성적인 타율 3할8리, 출루율 0.413, 장타율 0.647(OPS 1.060), 45홈런, 조정 득점 창출력(wRC+) 171을 전면에 내세우며 최상단에 배치했다.

특히 눈길을 끄는 대목은 톱10 명단의 압도적인 면면과 김도영의 나이다.

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이번 톱10에는 NPB 4명, 미국 대학야구(NCAA) 4명, 미국 고교야구(Prep) 1명이 포진했고, KBO리그 선수는 김도영이 유일하다.

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올 시즌 35홈런·wRC+ 188(.292/.394/.557)을 기록한 한신 타이거즈의 강타자 모리시타 쇼타(26)가 7계단 상승해 3위에 올랐고, 2026년 NPB 3관왕에 빛나는 사토 데루아키(27)는 9계단 뛰어오른 6위에 자리했다. 일본 마운드의 특급 투수 야마시타 ??페이타(24·오릭스·9위)와 올 시즌 선발로 평균자책점 1.36을 찍은 다이라 가이마(27·세이부·10위)도 김도영의 아래에 머물렀다.

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 타구를 바라보는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

사토 데루아키. AP연합뉴스

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플로리다대의 '타격 천재' 브랜던 로슨(20·타율 3할1푼2리, 출루율 0.511, 장타율 0.699, 19홈런 14도루)이 2위, 오리건 주립대 우완 댁스 휘트니(20·Stuff+ 131, Location+ 109)가 4위, 2027년 MLB 드래프트 고교 최고 타자로 꼽히는 유격수 딜런 시워드(18)가 5위에 이름을 올렸으나, 김도영의 아성을 넘지 못했다.

비록 이번 순위가 MLB 구단 공식 스카우팅 리포트가 아닌 유망주 전문 매체의 평가이지만, 미국 야구계 내에서 김도영을 바라보는 시선이 어떤 수준에 도달했는지를 단적으로 보여준다.

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특히 만 23세라는 압도적인 젊음에 45홈런을 때려내는 거포 본능과 폭발적인 주력까지 겸비한 '5툴 3루수'라는 희소성이 결정적으로 작용했다. 당장 MLB 포스팅 시장에서 '1000억대 대어'로 거론되는 27세 사토 데루아키가 6위에 오른 상황에서, 네 살이나 어린 김도영이 1위에 올랐다는 것은 향후 빅리그 진출 시 폭발할 시장 가치를 예고하는 대목이다.

실제로 애리조나 다이아몬드백스의 이승원 스카우트 역시 최근 방송을 통해 "올해 한국에서 MLB 스카우트들에게 가장 핫했던 선수는 김도영과 곽빈이었다"며 2028시즌 종료 후 포스팅 자격을 얻게 될 김도영을 향한 현지의 뜨거운 관심을 전한 바 있다. KBO 무대를 넘어 한미일 비MLB 최고 유망주 1위로 우뚝 선 김도영이 앞으로 써 내려갈 커리어에 전 세계 야구계의 시선이 집중되고 있다.

사진출처=프로스펙티드 라이브 'X'

고재완 기자 star77@sportschosun.com