사진출처=제임스 아웃맨 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 또 한 명의 현역 메이저리거 출신 KBO리그 타자가 등장할 전망이다. 한때 LA 다저스 외야의 미래로 각광받으며 내셔널리그(NL) 신인상 투표 3위까지 올랐던 좌타 외야수 제임스 아웃맨(29)이 불과 3년 만에 빅리그 벼랑 끝에 몰렸다. 올해 미네소타 트윈스와 디트로이트 타이거스에서 연거푸 양도선수지명(DFA)의 굴욕을 맛본 뒤 자유계약선수(FA) 시장에 풀린 아웃맨이 이제 아시아 무대, 특히 KBO리그행을 진지하게 타진하고 있다.

美 매체들이 전한 아웃맨의 디트로이트 결말…"너무 늦은 결별, 헛스윙률 빅리그 최악"

아웃맨은 지난 3일(한국 시각) 디트로이트 산하 트리플A 톨레도 머드헨스를 떠나 공식 FA를 선언했다. 2026시즌 개막을 미네소타 트윈스에서 맞았으나 49경기 타율 1할5푼6리 (OPS 0.479)에 그치며 6월 6일 DFA됐고, 6월 11일 디트로이트의 웨이버 클레임으로 새 기회를 잡았지만 반등은 없었다. 8월 중순 뇌진탕 부상자 명단(IL)에서 복귀하자마자 8월 23일 다시 DFA됐고, 영입 의사를 보인 빅리그 구단이 단 한 곳도 없어 마이너리그로 이관된 끝에 시즌을 마감했다.

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사진출처=제임스 아웃맨 인스타그램

미국 현지 매체들의 시선은 싸늘했다.

팬사이디드의 디트로이트 전문 매체 모터시티 벵갈스는 아웃맨이 방출될 당시 "2026시즌 타이거스의 실책을 그대로 요약하는 결정이자, 너무 늦은 결별"이라고 직격한 바 있다. 매체는 "타율 1할8푼3리, OPS 0.606, 타수 대비 45%에 달하는 삼진을 기록한 선수를 두 달 넘게 로스터에 둘 이유가 없었다. 톨레도에서도 8타수 무안타 6삼진에 그쳤다"고 혹평했다.

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MLB 트레이드 루머스(MLBTR)도 지난 8우러 26일 아웃맨의 구조적 한계를 수치로 해부하며 "아웃맨은 올해 미네소타와 디트로이트에서 94경기 삼진율 41.8%(2025년 42.6%)를 기록했고, 헛스윙률은 커리어 최악인 20.1%까지 치솟았다"며 "올해 규정 타석 타자 중 헛스윙률 1위(콜슨 몽고메리·18%)보다도 훨씬 심각한 수치"라고 꼬집었다.

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시즌이 끝난 최근에도 반응을 그리 좋지 못하다.

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스포츠 일러스트레이티드(SI)는 지난 12일 "저렴한 외야 뎁스(백업)를 찾는 MLB 구단의 관심 정도는 끌 수 있을 것"이라고 진단했고헤비닷컴은 "올해 MLB 94경기 타율 1할7푼2리(5홈런 17타점)는 물론 트리플A 톨레도 20경기에서도 타율 1할9푼1리(3홈런 12타점)에 머물렀다"고 전했다.

사진출처=제임스 아웃맨 인스타그램

KBO리그행 가능성은?…'미국 시장 한계+12월 직장폐쇄' 현실성 급상승

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미국 현지 평가와 시장 상황을 종합하면, 아웃맨 본인이 KBO리그에 올 의지와 가능성은 매우 높을 것으로 보인다. 실제로 23일 아웃맨의 에이전시는 이미 복수의 KBO구단에 "일본이나 한국 등 아시아 리그에 관심이 있으며, 한국행에도 긍정적으로 열려 있다"는 의사를 전달한 것으로 알려졌다.

아웃맨이 한국으로 눈을 돌릴 수밖에 없는 현실적 배경이 있다.

미국 현지 매체(SI)조차 아웃맨의 현 가치를 '저렴한 외야 수비 백업'으로 한정해 마이너리그 초청 계약 이상의 대우를 기대하기 어렵다. 여기에 일본 구단들은 극단적인 저타율, 고삼진 유형의 좌타 거포를 기피하는 성향이 강하다.

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KBO리그에서 무너진 타격 메커니즘을 교정해 반등에 성공한다면 에릭 테임즈나 멜 로하스 주니어처럼 재도약의 발판을 마련할 수 있다.

사진출처=제임스 아웃맨 인스타그램

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문제는 아웃맨의 의지가 아니라 KBO 구단들의 선택이다. 외국인 타자를 물색 중인 국내 구단들 입장에서는 아웃맨을 두고 호불호가 극명하게 갈릴 수밖에 없다.

아웃맨은 신장 1m88 체중 97.5㎏의 탄탄한 체격에 2023년 빅리그에서 23홈런-16도루를 찍은 '호타준족' 좌타자다. 특히 KBO 외국인 타자 시장에서 가장 귀한 '확실한 주전급 중견수 수비력'을 갖췄다는 점이 최대 무기다. 여기에 공을 맞히기만 하면 뿜어져 나오는 타구 속도와 장타력은 KBO 구장을 넘기기에 충분하다.

반대로 2년 연속 40%를 넘긴 삼진율과 20.1%에 달하는 헛스윙률은 스윙 메커니즘의 구조적 결함을 가리킨다. 결국 아웃맨의 KBO 입성 여부는 '외야 센터라인 수비와 25홈런급 좌타 장타력'을 우선시하는 구단이 삼진율의 위험을 감수하고 과감히 베팅하느냐에 달렸다.

사진출처=제임스 아웃맨 인스타그램

고재완 기자 star77@sportschosun.com