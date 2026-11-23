29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기.삼성 구자욱이 타격 훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "비교적 저렴하게 영입 가능한 구자욱이 대안이 될 수 있다."

미국 스포츠매체 'ESPN'이 23일(이하 한국시각) 뉴욕 메츠가 추가 전력 보강을 위해 고려할 카드로 구자욱을 언급했다.

구자욱은 지난 13일 미국 메이저리그 진출을 목표로 마코 코퍼레이션의 제런 롱을 에이전트로 선임한 사실이 알려졌다. KBO는 지난 20일 '메이저리그 사무국으로부터 구자욱에 대한 신분조회 요청을 받았다'고 알렸다. 구자욱과 협상에 관심 있는 메이저리그 구단이 최소 하나는 있다는 뜻이다.

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메츠는 23일 FA 최대어 태릭 스쿠벌과 9년 4억5000만 달러(약 6068억원) 초대형 계약을 터트려 눈길을 끌었다. 최근 LA 다저스와 최대어 영입전에서 항상 고배를 마셨던 메츠가 모처럼 어깨를 폈다. 메츠는 억만장자 구단주 스티븐 코헨의 파격적 지원으로 유명한 팀이다.

ESPN의 브래드포드 두리틀은 "메츠가 더 완벽한 비시즌을 보내기 위해서는 더 많은 보강이 필요하다. 메츠는 더 강한 공격력, 더 많은 볼넷 출루, 더 나은 수비, 그리고 더 많은 투수가 필요하다. 그중에서도 장타력과 선구안을 겸비한 검증된 타자를 1루수로 영입하는 것을 최우선 과제로 꼽고 싶다. 누구를 데려오면 좋을까. 아마도 해외 리그 출신 선수들, 예를 들어 사토 데루아키(영입 비용이 다소 비쌀 수 있음)와 구자욱(비교적 저렴한 비용으로 영입 가능) 같은 선수가 대안이 될 수 있다"고 설명했다.

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사토와 구자욱은 각각 NPB와 KBO에서 타격으로 정점을 찍은 공통점이 있다.

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사토는 한신 타이거스에서 통산 803경기, 타율 2할7푼1리(2979타수 807안타), 163홈런, 518타점, OPS 0.851을 기록했다. 올 시즌 성적은 타율 3할6리(539타수 165안타), 39홈런, 106타점, OPS 0.991이다. 올해 타격 3관왕에 오르며 2년 연속 NPB MVP를 예약한 상태다.

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구자욱은 올해 햄스트링 부상 탓에 114경기 출전에 그쳤지만, 타율 3할7푼1리(420타수 156안타)를 기록하며 타격왕을 차지했다. 포스트시즌까지 맹타를 휘둘러 삼성의 한국시리즈 우승을 이끌고 MVP까지 차지했다. KBO 통산 성적은 1466경기, 타율 3할2푼2리(5648타수 1820안타), 201홈런, 984타점, OPS 0.910이다.

2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

다만 사토는 3루수, 구자욱은 우익수로 활약했다. 둘 다 전문 1루수는 아니지만, ESPN은 메츠가 타격을 최우선 순위로 둔다면 괜찮은 선택이라고 봤다.

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두리틀은 "코너 내야수나 외야수는 언제든 포지션을 유동적으로 조정할 수 있다. 1루수라는 조건에 지나치게 얽매일 필요는 없다"고 주장했다.

사토는 1999년생, 구자욱은 1993년생이다. 냉정히 나이와 실력을 고려했을 때 사토가 훨씬 좋은 선택지지만, 미국 언론은 최소 1억 달러(약 1341억원) 이상의 계약을 전망하고 있다. 저렴한 계약을 원하면 구자욱도 괜찮다는 게 두리틀의 의견이다.

구자욱을 향한 부정적인 평가가 오히려 더 많은 편이다.

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미국 매체 '팬사이디드'는 '적지 않은 나이 때문에 구자욱은 1년 단기 계약을 받아들여야 할 가능성이 크고, 어쩌면 마이너리그 계약을 해야 할 수도 있다. 마이너리그 계약 제의만 들어온다면, 마음을 바꿔 KBO에 잔류할 가능성도 있다. KBO리그 수준은 마이너리그와 비슷하다. 일본프로야구(NPB)가 KBO보다는 수준이 높다. 구자욱의 성적이 아무리 인상적이더라도 메이저리그에서 성공으로 이어질지는 미지수'라고 부정적으로 바라보기도 했다.

FA 신분인 구자욱은 일단 부담 없이 메이저리그 구단의 오퍼를 기다릴 듯하다. 한국 FA 시장에서는 가만히 있어도 '최대어'로 군림할 수 있기 때문. 원소속팀 삼성을 비롯해 SSG 랜더스와 두산 베어스가 경쟁하는 구도가 그려지고 있고, 총액 200억원을 돌파할 것이란 전망까지 나오는 상황이다. 물론 메이저리그 구단과 계약하면 아무리 헐값이더라도 200억원 이상 규모를 기대할 수 있다. 고생스러운 현지 적응 문제를 감당하는 것은 구자욱의 몫이다.

구자욱이 메이저리그 구단과 계약에 성공한다면, 삼성 구단에서 최초로 메이저리그로 직행하는 사례가 된다. 과거 오승환과 임창용은 모두 NPB를 거친 뒤에 각각 세인트루이스 카디널스, 시카고 컵스와 계약해 미국으로 향했다. 오승환과 임창용은 투수였기에 구자욱은 삼성 야수 최초 역사에도 도전한다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com