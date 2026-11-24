이형범. 사진제공=한화 이글스

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 2사 1루 이형범이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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[스포츠조선 이종서 기자] "내년에는 조금 달라지지 않을까요."

이형범(32·한화 이글스)은 지난 7월23일 광주 한화 이글스전을 마친 뒤 '폭풍 눈물'을 흘렸다. 한화로 트레이드 됐다는 소식을 듣게 됐다. 한화는 내야수 하주석을 보냈다.

이형범에게 '이적'은 마냥 낯선 순간은 아니었다. 2012년 NC 다이노스에 입단한 그는 두산 베어스를 거쳐 KIA 타이거즈에 오게 됐다. 그러나 NC에서 두산으로 갈 때는 FA 양의지 이적에 따른 '보상 선수'였고, 두산에서 KIA로 떠날 때는 '2차 드래프트'였다. 모두 시즌을 마치고 이뤄진 이동이었다. 더욱이 화순고를 졸업한 그에게 KIA는 고향팀이었다.

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23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화가 9대3으로 승리했다. 경기 종료 후 이형범과 하주석의 트레이드 소식이 전해진 가운데 KIA 투수들이 이형범과 아쉬운 작별의 시간을 갖고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

올해 이형범은 KIA 소속으로 뛸 때에는 19경기에서 24이닝을 던져 평균자책점 3.00으로 준수한 성적을 거뒀다. 그러나 이적 이후에는 8경기에 등판해 6⅓이닝을 던져 평균자책점이 8.53에 달했다.

이형범은 "트레이드를 처음 겪었다. 시즌 중간에 팀을 옮긴 건 처음이었는데, 그러다보니 적응하는데 어려움이 있었다"라며 "잘하다가 이제 옮기게 돼서 꼬인 것도 있었다. 또 내색을 안 하려고는 했지만, 부담이 될 수밖에 없었다"고 이야기했다.

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시간이 약이었다. 어느덧 한화의 일원으로 녹아들었고, 일본 미야자키에서 진행하는 마무리캠프도 성실하게 소화했다. 이형범은 "나이가 있어서 솔직히 마무리캠프는 못 갈 줄 알았는데 정말 고마웠다"라며 "올해는 결과로 따지면 잘 안풀렸다. 내가 봤을 때는 구위나 준비 루틴이나 몸 상태는 똑같았다. 결과가 좋지 않았으니 내년에는 조금 달라지지 않을까 싶다"고 했다.

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올해 KIA에서 거둔 성공적인 피칭의 모습은 자신감을 갖기에 충분했다. 이형범은 "작년 시즌 끝나고 겨울부터 준비를 많이 했다. 늦게 자던 것도 일찍 자고 하면서 야구에 불필요한 것을 많이 안 했다. 그래서 몸상태나 컨디션이라든지 이런 게 좋아지지 않았나 싶다. 그래서 공에 힘이 생겼다고 포수들도 이야기해주더라. 그게 좀 만족하는 부분이었다"고 말했다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 4회초 무사 만루 등판한 한화 이형범이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

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마무리캠프에서는 기술적인 부분 향상과 함께 '초심'을 찾아갔다. 그는 "김광삼 코치님과 정우람 코치님께서는 기본기를 중요하게 생각하신다. 특히 오후 훈련 때에는 끝나는 시간을 두기보다는 만족할 때까지 하면서 몸에 입력하는 시간을 가져 좋았다"고 말했다.

KIA는 트레이드 효과를 제대로 봤다. 하주석이 유격수 자리를 채우면서 내야에 안정감이 생겼고, 정규시즌을 3위로 마치며 가을야구까지 진출했다.

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이형범에게는 내년 시즌 자극제가 됐다. 이형범은 "일단 잘해야 한다. 기대를 받고 한화에 왔는데 부응하지 못해서 아쉽다. 팬들께서도 아쉬워하실텐데 내년에는 조금 더 단단해지겠다. 또 코치들께서 강조하신 기본기를 바탕으로 연습했던 것이 나와 잘했으면 좋겠다"고 했다. 그는 이어 "팬들에게 떳떳해지고 싶다. 시즌 중간에 와서 미안한 마음도 있었다"고 이야기했다.

이형범은 "정말 가을야구에 가고 싶다. 2019년에 두산에서 우승을 한 뒤 가을야구를 하지 못했다. 내년에는 한화에서 꼭 가을야구를 하고 싶다"고 각오를 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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