17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김호령이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

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[스포츠조선 김민경 기자] "오퍼를 제시했고, 선수들의 답을 기다리고 있다."

올해도 KIA 타이거즈는 내부 FA 단속 기조가 예년과 다르지 않아 보인다. 구단이 판단하는 적정 금액 선에서 오퍼를 제시하고, 선수 측의 답을 기다리고 있다.

심재학 KIA 단장은 23일 "우리 쪽의 오퍼는 제시한 상태고, 선수들의 답을 기다리는 상황이다. 두 선수 다 시장 상황을 알아본다고 했으니까. 시간이 조금은 걸리지 않을까 예상한다"고 밝혔다.

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KIA가 올해 단속해야 할 집토끼는 중견수 김호령과 포수 김태군이다. 여러 구단이 영입전에 나설 대어급들은 아니지만, KIA에 없으면 티가 나는 감초 같은 존재들이다.

김호령은 중견수 수비로는 리그 최정상급이라 평가받는다. 원소속팀 SSG 랜더스와 일찍이 4년 총액 67억원 계약에 합의한 중견수 FA 최대어 최지훈과 비교해도 수비는 손색이 없다. 오히려 김호령이 위라고 볼 수도 있다.

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김호령의 걸림돌은 나이와 타격이다. 1992년생, 내년이면 35살이다. C등급이라 보상 규모가 작다고 해도 타구단이 이적 프리미엄을 많이 얹어주긴 어렵다.

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타격은 지난해 타율 2할8푼3리(332타수 94안타)를 기록해 눈을 떴다는 평가를 받았다. 올해는 140안타, 13홈런, 68타점으로 커리어하이를 기록했지만, 타율이 2할6푼7리에 그쳤다. 전반기 타율 2할8푼과 후반기 타율 2할4푼5리의 격차가 컸다. 체력 탓인지 떨어진 타격 페이스는 포스트시즌까지 끝내 돌아오지 않아 가장 중요한 FA 계약을 앞두고 물음표를 남겼다.

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KIA는 일단 박정우와 김민규를 대체 후보로 준비시키면서 김호령과 계약을 추진하고 있다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 중견수 김호령이 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.16/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 1회 구자욱 타석 때 시라카와의 볼을 잡지 못한 KIA 김태군 포수. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김태군은 한준수를 주전 포수로 키우기 위해서라도 필요한 존재다. KIA는 지난해부터 한준수와 김태군의 출전 시간을 나누기 시작했고, 올해 본격적으로 한준수를 주전으로 키웠다. 풀타임 주전 경험이 부족한 한준수가 전반기 막바지부터 페이스가 떨어졌을 때는 김태군이 주전을 맡아 후반기까지 안정적으로 안방을 지켰다. 당장 김태군이 없으면 한준수와 주효상 등 1군 경험이 부족한 선수들로 안방을 꾸려야 한다.

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KIA는 내년에도 한준수에게 주전을 맡길 전망이다. 구단의 장기적 관점에서는 당연한 행보다. KBO 구단 전반적으로 포수 세대교체가 이뤄진 상황이라 1989년생인 김태군에게 주전을 기대하고 오퍼를 넣을 구단은 많지 않아 보인다. KIA와 김태군은 서로의 필요성을 인정하고 있지만, 타협점을 찾으려면 아직은 시간이 필요한 상황이다.

KIA는 내부 FA라도 오버페이라고 판단하면 움직이지 않았다. 2024년 시즌 뒤에는 필승조 장현식(LG 트윈스, 4년 52억원), 2025년 시즌 뒤에는 주전 유격수 박찬호(두산 베어스, 4년 80억원)와 부동의 4번타자 최형우(삼성 라이온즈, 2년 26억원)가 팀을 떠났다. 이 기조는 올해도 달라지진 않을 듯하다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 무사 1,3루 KIA 김태군이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com