26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 이닝을 마치고 마운드를 내려오는 한화 박상원. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 한화 박상원이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[스포츠조선 이종서 기자] 명확하게 보였던 약점. 한화 이글스가 '집토끼' 단속에 성공할 수 있을까.

한화는 2025년 팀 불펜 평균자책점이 3.63으로 리그 2위를 기록했다. 코디 폰세-라이언 와이스-류현진-문동주가 탄탄하게 선발 중심을 잡아준 가운데 불펜도 원활하게 돌아갈 수 있었다.

시즌을 마치고 유출이 생겼다. FA 강백호 영입 보상선수로 71경기에 출전했던 한승혁을 KT로 떠나보냈다. 이후 73경기 출전한 김범수와도 FA 계약을 하지 못했다. 김범수는 KIA 타이거즈와 3년 총액 20억원에 계약했다.

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핵심 투수 두 명이 이탈한 선발진이 흔들렸다. '34승을 합작한' 폰세와 와이스가 떠난 뒤 새롭게 영입한 외국인 투수 중에는 10승 투수가 나오지 못했다. 설상가상 문동주까지 시즌 초반에 이탈하게 됐다. 선발의 흔들림은 불펜의 과부하로 이어졌고, 한화는 올 시즌 구원투수 평균자책점이 5.40으로 9위에 머물렀다. 한화의 순위도 지난해 2위에서 올해 9위로 떨어졌다.

올 시즌을 마치고 한화에서 또 한 명의 투수가 FA 자격을 얻었다. 박상원(32·한화 이글스)은 올 시즌 56경기에 등판해 50⅔이닝을 던져 3승4패2세이브 11홀드 평균자책점 4.80을 기록했다. 전반기 36경기에서는 3패1세이브 10홀드로 다소 부진했지만, 후반기 20경기에서 3승1패 1세이브 1홀드 평균자책점 2.29로 철벽투를 펼쳤다.

12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 박상원. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

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2017년 신인드래프트 2차 3라운드(전체 25순위)로 입단해 2017년 1군에 데뷔한 그는 첫 해와 군복무 시즌(2021~2022)을 제외하고는 꾸준하게 50경기 이상을 소화했다. 최근 4년 간 박상원은 245⅔이닝을 던지며 한화 구원투수 중 유일하게 200이닝을 넘겼다. 리그 전체로 꼽아도 5위에 해당하는 성적이다.

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150km대의 빠른 공과 주무기인 포크볼을 앞세워서 삼진을 잡는 능력도 탁월해 필승조로서 꾸준하게 기용돼 왔다. 2023년에는 16개의 세이브를 올리며 마무리투수 역할까지 해냈다.

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한화로서도 내부 FA인 박상원과 잔류 계약 협상을 이어간다는 생각이다. 류지현 감독이 새롭게 부임한 가운데 외부 FA 영입도 영입이지만, 내부 FA 단속도 소홀함 없이 하겠다는 계획이다.

최근 몇 년 간 구원 투수의 FA 계약을 통해 어느정도 가이드라인도 보인다. 박상원보다 한 살 많은 김태훈은 지난 시즌을 마치고 2+1년 총액 20억원에 삼성과 계약을 했다.

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김태훈은 '예비 FA'였던 지난해 73경기 등판해 66⅓이닝을 던져 평균자책점 4.48의 성적을 남겼다.

2020년부터 4시즌 동안 꾸준하게 55경기 이상 나왔던 홍건희는 2024년 시즌을 앞두고 두산과 2+2년 총액 24억5000만원에 계약했다.

박상원이 시즌 막바지 퍼포먼스를 보면 불펜 한 자리를 맡기기에는 충분하다. 불펜 보강이 필요한 구단이라면 충분히 매력적이다.

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다만, 박상원은 FA A등급이다. 박상원을 영입하려는 구단은 직전 연봉(2억6300만원)에 200%와 20인 보상 선수 외 1인, 혹은 직전 연봉 300%를 한화에 보내야 한다. 다소 부담스러운 보상 조건임에는 분명하지만, 그동안 보여준 '내구성' 등을 고려하면 충분히 영입을 고려할 수 있는 카드다.

보상 부담이 없는 한화로서는 합의점을 찾아 박상원의 잔류가 이뤄지는 것이 이상적 시나리오다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com