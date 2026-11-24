폴 골드슈미트. AFP연합뉴스

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데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 야구 운영 부문 사장. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]미국 메이저리그(MLB) 뉴욕 메츠의 사흘 연속 광폭 행보가 이어지고 있다.

'FA 최대어' 타릭 스쿠발(30)을 9년 4억5000만달러(약 6040억원)에 영입하며 화제의 중심에 선 메츠가 하루 뒤 베테랑 영입으로 약점인 1루를 보완했다. 'MLB닷컴'은 24일(한국시각), 메츠가 1루수 폴 골드슈미트(39)와 1년 800만달러(약 107억원) 규모의 계약을 체결했다고 전했다. 구단은 아직 공식 발표를 하지 않았다.

2022년 세인트루이스 카디널스 소속으로 내셔널리그 MVP를 수상한 우타자 골드슈미트는 지난시즌 뉴욕 양키스 소속으로 좌투수를 상대로 OPS 0.976을 기록하며 여전한 기량을 과시했다. 메츠의 기존 1루수인 좌타자 재러드 영은 지난시즌 9개의 홈런을 모두 우투수를 상대로 뽑았다. 'MLB닷컴'은 이번 계약으로 기존 마크 비엔토스의 입지가 더욱 좁아지게 되었다고 전했다. 메츠는 내부적으로 비엔토스를 트레이드 카드로 활용할 계획을 세운 것으로 전해졌다. 비엔토스와 골드슈미트의 기술적 특성이 비슷하단 점을 고려하면, 비엔토스를 '처분'할 가능성이 높아졌다.

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'MLB닷컴'은 골드슈미트를 '평균 이상의 타자'라고 평했다. 골드슈미트는 양키스에서 두 번째 시즌에 18홈런, OPS 0.765를 기록했다. 특히 좌투수를 상대로는 타율 2할9푼9리, 출루율 3할9푼3리, 장타율 5할7푼3리를 기록했다. 골드슈미트는 OPS 측면에서 커리어 내내 한 번도 평균 이하의 성적을 낸 적 없는 꾸준함의 대명사로 여겨진다. 또한 지난시즌 1루수로 77경기에 출전해 OAA +6을 기록, 평균 이상의 수비력도 증명했다. 가장 놀라운 건 12시즌 연속 부상자 명단에 단 한 번도 이름을 올리지 않은 '철강왕'이라는 점이다.

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타릭 스쿠발. AFP연합뉴스

골드슈미트는 애리조나 다이아몬드백스, 세인트루이스, 양키스를 거치며 명예의 전당에 오를 만한 경력을 쌓았다. 통산 OPS 0.876, 홈런 390개, bWAR 65.1을 기록했다. MVP 수상 외에도 올스타 선정 7회, 실버 슬러거 수상 5회, 골든 글러브 수상 4회를 기록했다. 다만 올해 우투수를 상대로 OPS 0.590을 기록할 정도로 '역대급' 약한 면모를 보였고, 하드 히트 비율도 35.9%로 낮았다. 전성기를 훌쩍 지난 골드슈미트가 메츠의 1루수 문제를 장기적으로 해결해줄 대안은 아니라고 'MLB닷컴'은 냉정하게 짚었다.

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데이비드 스턴스 메츠 야구 운영 부문 사장은 이번 오프시즌에 투수와 1루수를 우선적으로 보강할 것이라고 예고한 바 있다. 메츠는 지난시즌을 앞두고 피트 알론소가 볼티모어 오리올스로 떠난 이후 1루를 제대로 메우지 못했다. 야심차게 영입한 호르헤 폴랑코가 아킬레스건 부상으로 시즌의 4분의3 이상 결장했고, 결국 수술대에 올랐다. 메츠는 영과 비엔토스를 플래툰으로 기용하며 상황을 수습했고, 브렛 베이티가 가끔 1루를 맡기도 했다. 영은 놀라울 정도로 좋은 활약을 펼쳤지만, 홈런은 9개에 그쳤다. 9월에는 뇌진탕 부상을 당해 조기에 시즌을 마감했다. 1루수 영입은 선택이 아닌 필수였던 셈이다.

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골드슈미트 영입은 메츠의 정신없는 행보의 연장선이다. 메츠는 지난 사흘간 세 명의 선수에게 총 5억5300만달러(약 7420억원)의 보장 금액을 투자했다. 지난 22일 전도유망한 외야수 A.J.유잉과 8년 9500만달러(약 1270억원) 연장 계약을 체결하여 연봉 조정 시즌과 FA 자격을 얻을 수 있는 3년을 모두 확보했다. 하루 뒤에는 오프시즌 최대의 영입인 스쿠발에게 9년 4억5000만달러를 투자했다. MLB가 다음달 2일 노사협약 만료와 함께 직장 폐쇄가 일어날 조짐을 보이는 가운데, 메츠는 스티브 코헨 구단주의 자금력을 앞세워 발빠르게 선수를 영입하며 전력을 강화했다. 2026년 MLB 정규시즌에서 74승88패를 기록하며 내셔널리그 동부지구 5위(꼴찌)를 기록한 굴욕을 씻겠다는 각오다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com