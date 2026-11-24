야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]타릭 스쿠발(30)이 뉴욕 메츠와 맺은 '역대급 메가딜'은 일본 야마모토 요시노부(28·LA 다저스)의 과거 계약을 저렴하게 보이게 만든다고 한 일본 매체가 보도했다.

미국 주요 매체들은 지난 23일(이하 한국시각) 일제히 'FA 최대어' 좌완 투수 스쿠발이 9년 4억5000만달러(약 6040억원)에 영입했다고 보도했다. 미국 메이저리그(MLB) 역대 투수 최고액으로, 종전 1위인 우완 투수 야마모토의 12년 3억2500만달러(약 4360억원)를 가볍게 뛰어넘었다.

일본 야구전문매체 '풀 카운트'는 24일, "스쿠발의 대형 계약은 야마모토가 MLB 진출 이후 보여준 가치를 다시금 조명하게 한다"며 "지급 유예 조건 등 세부 사항에는 차이가 있지만, 야마모토 계약의 연평균 금액은 약 2708만달러(약 360억원)로, 스쿠발의 연평균 금액인 5000만달러(약 670억원)의 약 54% 수준"이라고 전했다.

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이 매체는 "스쿠발은 2024년과 2025년 사이영상을 두 차례 수상한 경력 등 그간 실적이 빅딜의 근거가 됐다. 반면 야마모토는 2023년 오프시즌 당시 25세의 나이로 계약을 맺을 때 메이저리그 경험이 전혀 없었다. 12년 장기계약은 야마모토가 일본에서 보여줬던 압도적인 기량을 새로운 환경에서도 재현할 수 있을 것이라는 기대에 기반한 것이었다. 야마모토는 다저스가 그에게 걸었던 높은 미래의 기대를 충족시켰다"라며 야마모토는 MLB 커리어를 조명했다.

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야마모토는 지난해 월드시리즈 6차전에서 6이닝 동안 96개의 공을 던지며 1실점만을 허용해 승리 투수가 됐다. 다음 날 열린 7차전에선 동점 상황에서 9회에 마운드에 올라 11회까지 이어지는 2와 2/3이닝을 무실점으로 막아냈다. 경기 마지막 아웃카운트 8개를 책임졌다. 탈락 위기가 걸린 상황에서 2승 포함 총 3승을 거두며 월드 시리즈 MVP로 선정됐다. 올 시즌엔 28경기에 선발 등판해 14승9패, 평균자책점 2.53을 기록했다. 그의 투구 이닝은 지난 3년간 90이닝, 173과 2/3이닝, 185이닝으로 꾸준히 증가했다. '풀 카운트'는 "야마모토는 다저스 투수진 중 시즌 시작부터 끝까지 선발 로테이션을 온전히 지킨 유일한 선수였다. 단기전으로 치러진 포스트시즌뿐 아니라 길고 고된 정규 시즌 내내 선발진의 핵심 기둥으로서 자신의 가치를 증명했다"라고 평했다.

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이어 "12년 계약 전체를 온전히 평가하기에는 아직 이르지만, 야마모토는 반드시 승리해야 하는 중요한 경기에서나 긴 시즌 전체를 통틀어 모두 신뢰할 수 있는 투수임을 입증했다"며 "계약 초기 엄청난 몸값으로 모두를 놀라게 했던 야마모토는 이제 그 계약 금액이 오히려 '저렴하게 느껴질 정도'의 활약을 펼치고 있다. 이러한 인식의 변화는 그가 3년간 자신에게 쏟아진 엄청난 기대에 꾸준히 부응해 왔음을 잘 보여준다"라고 적었다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com