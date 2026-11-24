스즈키 이치로. AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 야구 전설 스즈키 이치로(53) 시애틀 매리너스 회장 특별 보좌 겸 인스트럭터가 자국 유망주들에게 단순 실수를 줄이는 '꿀팁'을 일러줬다. 핵심은 '이완'과 '자세'다.

이치로는 지난 14~15일 일본 나가노현의 마츠모토 쇼가쿠엔 고등학교를 방문해 꿈나무들을 지도했다. 일본 야구전문매체 '풀 카운트' 24일자 보도에 따르면, 이치로는 기본 동작부터 야구에 필요한 디테일한 움직임을 만들어 나가는 것의 중요성을 강조했다. 특히 상체와 팔을 편안하게 유지해야 한다고 조언했다.

이치로는 주루 훈련 중 리드할 때 자세에 대해 "상체는 완전히 힘을 뺀 상태여야 하며, 고관절과 햄스트링은 제대로 작동하고 있어야 한다"라고 설명했다. 발로 지면을 '움켜쥐는' 듯한 느낌이 들면, 스타트를 끊을 때 팔을 힘차게 휘두를 수 있게 된다고도 했다.

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이어 "어떻게 해야 할지 망설여질 때는 움직이는 방향이 아니라 아래쪽으로 의식을 집중하라"라고 거듭 강조했다. "수비할 때도 마찬가지다. 특히 외야수에겐 더욱 그렇다. 판단이 어렵거나 확신이 서지 않는 상황에선 무게 중심을 낮게 유지하는 데 집중하라. 나는 단순 실수를 거의 하지 않는 선수였다. 화려한 플레이를 펼친 것은 아니지만, 다른 선수들보다 판단 착오가 훨씬 적었던 이유는 바로 이런 접근 방식 덕분이었다. 예전에는 수비할 때 몸을 많이 움직이는 편이었는데, 무게 중심을 낮게 유지하는 이 기술을 완전히 익히고 나니 실수가 획기적으로 줄었다."

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이치로는 고관절을 통해 몸을 단단히 지탱하면서 상체를 편안하게 유지하면, 역동적으로 움직일 수 있을뿐 아니라 차분하고 침착하게 판단을 내릴 수 있다고 설명했다. 덧붙여, 이러한 과정은 준비 운동에서부터 시작되며, 고로 준비 운동을 매우 신중하게 수행해야 한다고 강조했다. "다른 선수들을 보면 움직임이 작고 '뚝뚝 끊기는' 듯한 경우가 많다. 끊임없이 잘게, 그리고 불안하게 몸을 조정하고 있는 거다. 준비 운동으로 달리기를 할 때부터 역동적인 움직임을 포함하고, 점차 야구와 관련된 동작으로 자연스럽게 넘어가야 한다. 공을 던질 때 견갑골, 쇄골, 흉곽을 효과적으로 활용할 수 있다면 움직임은 훨씬 유연해지고 에너지가 넘치게 된다. 선수들이 준비 운동을 할 때 이 점을 꼭 기억했으면 한다."

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미국 메이저리그(MLB)에서 전설적인 커리어를 쌓은 이치로는 끝으로 "상체의 힘을 빼라. 불필요한 긴장을 풀어내는 것은 실력 향상을 위해 필요한 요소"라고 조언했다. 한-일전 13연패 늪에 빠진 한국 야구, 한국 프로 선수들과 유망주들도 새겨들을 필요가 있는 조언이다. 한편, 이치로는 오릭스 블루웨이브, 시애틀, 뉴욕 양키스, 마이애미 말린스 등에서 활약한 이치로는 2019년 46세의 나이로 현역 은퇴했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com