지바 롯데 시절 이승엽이 2004년 세이부와 개막전에서 1점 홈런을 때린 호리와 하이파이브를 하고 있다. 호리는 지난 23일 지바 롯데 스페셜 매치에서 타격 후 아킬레스건을 다쳐 들것에 실려나갔다. 스포츠조선DB

23일 열린 지바 롯데 은퇴선수 스페셜 매치. 2010년 우승 주역인 김태균 등 외국인 선수도 참가했다. 사진출처=지바 롯데 마린즈 SNS

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이곳저곳에서 한 시대를 빛낸 레전드들이 치고 던지는 OB전이 열린다. 팬들의 옛 기억을 소환하는 일종의 팬 서비스다. 팬들의 환호에 부응하려고 나이를 잊고 선수처럼 뛰면 부상으로 고생할 수도 있다.

환갑을 바라보는 50대 후반 코치가 스윙 직후 쓰러졌다. 은퇴한 지 4년이 된 30대 후반 전직 투수는 연습 피칭을 하다가 다쳐 등판이 불발됐다. 23일 지바 ZOZO 마린스타디움에서 열린 지바 롯데 마린즈 은퇴선수 스페셜 게임에서 벌어진 일이다.

4회 비상 상황이 발생했다. 호리 고이치 2군 타격코치(27)가 우익수 뜬공을 날린 뒤 들것에 실려 나갔다. 왼쪽 아킬레스건을 다쳐 혼자서 걷기 어려웠다. 1번-중견수로 풀타임 출전한 모로즈미 겐지 2군 외야 수비코치(57)는 호리 코치의 내년 시즌 스프링캠프를 걱정했다.

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호리와 모로즈미 코치는 이승엽 전 두산 베어스 감독(51)이 지바 롯데 시절에 함께 했던 팀 동료들이다. 바비 발렌타인 감독이 지휘하던 2005년 재팬시리즈 우승 멤버다. 호리 코치는 지바 롯데 소속으로 2009년까지 21시즌을 활약했다. 2064경기에서 1827안타를 기록했다. 모로즈미 코치는 2006년까지 1110경기에 출전해 691안타를 쳤다. 이승엽 팬이라면 낯설지 않은 이름이다.

3회 마쓰나가 다카히로 2군 투수코치(38)가 마운드에 올랐다. 그런데 연습 피칭 중에 왼쪽 어깨가 탈구되는 황당한 일이 벌어졌다. 의욕적으로 등판 준비를 했을텐데 실전에서 1구도 못 던지고 교체됐다. 마쓰나가 코치는 2013년 1지명으로 입단해 2022년을 끝으로 은퇴했다. 359경기에 나가 16승15패1세이브135홀드, 평균자책점 2.91을 올렸다.

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이날 경기엔 오무라 사부로 지바 롯데 감독(50)을 비롯해 후쿠우라 가즈야(51), 고바야시 마사히데(52), 구로키 도모히로(53), 시미즈 나오유키(51), 와타나베 ??스케(50), 고바야시 히로유키(48), 사토자키 도모야(50), 이마에 도시아키(43) 등 이승엽 전 감독과 동시대에 활약했던 주축 선수들이 총출동했다. 2010년 재팬시리즈 우승 주역인 김태균 KBS 해설위원(44), 메이저리그 출신 베니 아그바야니(55) 등 외국인 선수도 출전했다.

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고쿠보 감독은 어깨를 다쳤는데도 23일 소프트뱅크 스페셜 매치에 출전했다. 사진출처=소프트뱅크 호크스 SNS

지바 롯데 OB들은 '팀 화이트'와 '팀 블랙', 두 팀으로 나뉘어 5이닝 경기를 했다. 관중석이 뜨거웠다. 팬 2만9028명이 레전드들이 뛰는 모습을 보며 열광했다.

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한편, 23일 후쿠오카 페이페이돔에서 열린 소프트뱅크 호크스 OB전에서도 부상자가 나왔다. 1번-중견수로 출전한 무라마쓰 아리히토(54)가 우중간 타구를 따라가다 양쪽 다리 근육이 파열됐다. 일본 언론에 따르면 오른쪽 어깨를 다친 고쿠보 히로키 소프트뱅크 감독(55)도 출전을 강행했다. 어깨 통증을 참고 타석에 들어갔다. 팬들의 환호와 성원에 호응하고 싶었을 것이다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com