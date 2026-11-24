14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 무사 황영묵이 2루타를 친 후 환호하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] '간곡히 부탁드립니다.'

한화 이글스 내야수 황영묵(27) 오는 29일 결혼식을 올린다.

황영묵은 지인의 소개로 예비 신부를 만나 1년 3개월간의 교제 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

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황영묵은 구단을 통해 "많이 부족한 저를 믿고 연고도 없는 대전으로 와 평생을 함께하기로 약속해 준 예비신부에게 미안하고 고맙다"며 "축복처럼 찾아온 아이와 함께 행복한 가정을 이루고, 앞으로 더욱 책임감 있는 모습으로 살아가겠다"고 소감을 전했다.

결혼을 앞둔 황영묵은 지난 7월 득녀 소식을 전했다.

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황영묵은 지난 23일 자신의 SNS에 결혼 소식을 전하며 '혼전임신'에 대한 이야기를 전했다.

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황영묵은 '2025년 정규 시즌이 마무리될 무렵 지인의 소개로 만나 서로 빠르게 결혼 이야기가 오갔다. 프로야구 선수라는 직업에 특성상 비시즌 기간에만 결혼식을 올릴 수 있었기 때문에 서로 충분한 의논과 고민 끝에 결혼식에 앞서 아이를 먼저 갖기로 결정했다'고 '그리고 아기를 계획한 지 얼마 지나지 않아 축복처럼 하봄이가 찾아와줬다'고 설명했다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 4회초 2사 1,3루 한화 황영묵이 안타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

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황영묵은 이어 '지난 시간동안 각종 커뮤니티와 SNS에서 하봄이의 출산 일로 저희의 만남시기를 추측하고 이를 이유로 저희가족은 물론 하봄이까지 조롱과 비난에 대상으로 삼고 있다는 사실을 알게 됐다'라며 '한 가지 간곡히 부탁드리고싶다. 더이상 저희 가족들 그리고 하봄이가 조롱과 비난의 대상이 되지 않았으면 한다. 확인되지 않은 추측과 이야기로 저희 가족을 상처 입히는 일도 멈춰주시길 부탁드겠다'고 했다.

이런 일로 마음 고생을 했을 예비 신수를 향해서도 고마운 마음도 남겼다. 황영묵은 '많이 부족한 저로 인해 여러 가지 어려움과 감당하기 힘든 시기도 있었지만 온전히 저를 믿고 미래를 약속해 준 예비신부에게 이 글을 빌려 미안함과 감사한 마음을 전한다'라며 '앞으로 가족들을 위해서 그리고 한 가정의 가장이라는 책임감을 가지고 야구장에서는 야구로, 야구장 밖에서는 자랑스러운 남편이자, 든든한 가장으로 살아 가겠다'고 했다.

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팬들에게도 인사를 전했다. 황영묵은 '올 시즌 너무나도 부족한 저를 응원해 주셔서 진심으로 감사했다'라며 '과분한 사랑에 보답할 수 있도록 내년 시즌 새로운 마음가짐으로 준비 잘해서 좋은 모습 보여 드리겠다. 얼마 남지 않은 올 한 해 건강하고 행복한 마무리되시길 바라겠다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com