도미니카 윈터리그 레오네스 데 에스코히도 소속으로 인터뷰 중인 카를로스 산타나. 사진캡처=유튜브 채널

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그(MLB) 무대에서 17시즌 동안 335홈런과 1136타점을 몰아친 '살아있는 전설'급 베테랑 내야수가 한국과 일본 프로야구 구단들의 레이더망에 포착됐다. 최근 KBO리그 외국인 선수 시장에 빅리그 경력자들이 연이어 문을 두드리는 가운데, 올스타 실버슬러거 골드글러브를 모두 석권한 역대급 이름값의 소유자 카를로스 산타나(40)가 아시아 무대 진출 후보로 급부상했다.

미국야구기자협회(BBWAA) 소속이자 중남미·국제 이적 시장 소식에 정통한 프랜시스 로메로 기자는 24일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 "복수의 소식통에 따르면, 다수의 일본프로야구(NPB) 및 한국 KBO리그 구단들이 베테랑 카를로스 산타나에게 관심을 보이고 있다"고 전했다.

클리블랜드 소속이었던 카를로스 산타나. 사진캡처=유튜브 채널

'MLB 2212경기·335홈런' 초호화 이력…2년 전엔 최고령 첫 골드글러브 수상

Advertisement

1986년생으로 현재 만 40세(내년 4월 41세)인 도미니카공화국 출신 스위치히터(우투양타) 1루수 산타나는 굳이 수식어가 필요 없는 메이저리그의 대표적 베테랑 거포다.

2010년 클리블랜드 인디언스(현 가디언스)에서 데뷔한 뒤 필라델피아 필리스, 캔자스시티 로열스, 시애틀 매리너스, 피츠버그 파이어리츠, 밀워키 브루어스, 미네소타 트윈스, 시카고 컵스, 애리조나 다이아몬드백스 등을 거치며 17시즌 통산 2212경기, 타율 2할4푼(7839타수 1882안타), 출루율 0.351, 장타율 0.424(OPS 0.775), 335홈런, 1,136타점을 작성했다.

Advertisement

전성기였던 2019년 클리블랜드 소속으로 34홈런, OPS 0.911을 몰아치며 아메리칸리그 올스타와 실버슬러거를 동시에 거머쥐었다. 불과 2년 전인 2024년에도 미네소타 트윈스에서 150경기 23홈런 71타점을 기록하며, 만 38세 174일의 나이로 MLB 역사상 최고령 첫 골드글러브(AL 1루수 부문)를 수상하는 기염을 토했다.

Advertisement

클리블랜드 소속이었던인 카를로스 산타나. 사진캡처=유튜브 채널

2026년 부상·방출 시련 딛고 도미니카 리그서 구슬땀…한·일 영입전 현실성은?

Advertisement

하지만 '40세'라는 나이와 2026시즌의 급격한 하락세는 영입을 검토하는 한·일 구단들이 반드시 짚고 넘어가야 할 냉정한 변수다.

산타나는 올해 애리조나 유니폼을 입었으나 시즌 초 8경기에서 24타수 2안타(타율 8푼3리)로 부진하던 중 오른쪽 내전근(사타구니) 부상으로 쓰러졌고, 재활 도중 복사근 부상까지 겹치며 지난 6월 말 방출됐다. 이후 애틀랜타 브레이브스와 마이너리그 계약을 맺어 트리플A 귀넷 스트라이퍼스에서 104타석 타율 2할9푼2리, 출루율 0.385, 장타율 0.382(OPS 0.767·wRC+ 108·볼넷율 12.3%)로 특유의 선구안과 타격감을 되찾았으나, 맷 올슨이 버틴 1루 벽을 넘지 못하고 8월 16일 다시 자유의 몸이 됐다.

Advertisement

그럼에도 산타나는 은퇴 대신 현역 연장을 택했다. 이달 중순부터 고국 도미니카 윈터리그(LIDOM)의 레오네스 델 에스코히도에 합류해 실전 경기를 소화하며 새 둥지를 찾고 있다.

도미니카 윈터리그 레오네스 데 에스코히도 소속으로 인터뷰 중인 카를로스 산타나. 사진캡처=유튜브 채널

실제 아시아행 성사 가능성을 두고는 NPB와 KBO의 계산법이 흥미롭게 엇갈린다.

KBO리그는 신규 외국인 선수 상한액(100만 달러) 안에서 MLB 통산 335홈런의 압도적 이름값, 양타(스위치히터)의 전술적 가치, 검증된 선구안(통산 출루율 0.351)과 안정적인 1루 수비를 품을 수 있다면 흥행과 클럽하우스 리더십 면에서 엄청난 파급력을 낳을 수 있다.

Advertisement

하지만 내년 4월 만 41세가 되는 에이징 커브와 올해 애리조나 시절 드러난 하체·복사근 부상 이력, 그리고 트리플A에서도 장타율(0.382)이 예년 같지 않았던 파워 감소 여부는 치명적인 불안 요소다. 외국인 타자 1명에게 30홈런급 폭발력을 기대해야 하는 KBO 구단 입장에서는 선뜻 올인하기 부담스럽다.

반면, 1루, 지명타자 그리고 대타 카드로 폭넓게 활용할 수 있는 NPB 구단들이 자금력과 로스터 여유 면에서 한발 앞설 수 있다는 관측도 나온다.

올겨울 리스 하인즈, 제시 숄텐스, 제임스 아웃맨 등 굵직한 빅리그 자원들의 이름이 연일 KBO 스토브리그를 수놓는 가운데, '335홈런 거포' 카를로스 산타나까지 아시아행 비행기에 몸을 싣는 초대형 깜짝 영입이 성사될지 한·일 야구팬들의 시선이 집중되고 있다.

클리블랜드 소속이었던 카를로스 산타나. 사진캡처=유튜브 채널

고재완 기자 star77@sportschosun.com