두산과 계약한 호세 수아레즈. 사진=두산 베어스

호세 수아레즈. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]두산 베어스가 새 외국인 투수를 전격 영입했다. 메이저리그 커리어를 가진 좌완 선발 요원이다.

두산은 24일 오전 "메이저리그(MLB) 풀타임 선발 투수 출신 외국인 투수 호세 수아레즈(Jose Suarez)와 계약했다"고 공식 발표했다. 계약 조건은 계약금 12만5000달러, 연봉 87만5000 달러 등 신규 외국인 상한선인 총액 100만 달러를 꽉 채웠다.

베네수엘라 출신 좌완 수아레즈는 신장 1m78, 체중 102kg의 신체 조건을 지녔다. LA 에인절스 소속으로 MLB에 데뷔했고 8시즌 통산 151경기 457⅓이닝을 소화하며 23승 33패 3홀드 1세이브 평균자책점 5.37을 기록했다.

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특히 MLB 통산 151경기 중 64경기에 선발로 등판했다. 2022시즌에는 풀타임 선발로 활약하며 22경기 8승8패 3.96의 ERA를 기록했다. 선발 경험이 풍부한 게 수아레즈의 장점이다.

두산 구단은 "수아레즈는 최고 154km, 평균 149km의 속구에 체인지업, 슬라이더, 커브를 두루 갖춘 좌완이다. 투구 밸런스와 디셉션(숨김 동작) 모두 준수한 완성형 투수로, KBO리그 좌완 최상급 구속에 수준 높은 변화구를 앞세워 좋은 활약을 보여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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수아레즈는 "KBO리그의 뜨거운 열기를 느낄 수 있어 영광이다. 나를 믿고 계약한 두산베어스의 기대에 부응하겠다는 생각뿐이다. 팀이 우승하는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 다짐했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com