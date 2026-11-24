8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 4회초 2사 2루. KT 허경민을 내야땅볼 처리 후 마운드를 내려오는 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.08/

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[스포츠조선 나유리 기자]'푸른 피의 에이스'를 향한 뜨거운 관심. 복병이 등장했다. NC 다이노스가 원태인 영입에 관심을 가지고 있다.

이번 FA 시장이 열린 후 아직 외부 이적은 일어나지 않고있다. 현재까지 계약을 마친 양의지(두산), 오태곤 최지훈 문승원(이상 SSG)은 전부 원 소속팀에 잔류한 내부 FA 선수들이다. 관심을 모으는 이적 가능성이 있는 선수들은 아직 거취가 최정 확정되지 않았다.

시선이 쏠리는 쪽은 분명하다. 투수 원태인과 외야수 구자욱 그리고 또다른 이적 가능성이 있는 외야수 김호령이다. 특히 원태인과 구자욱은 '투타 최대어'로 분류되는데, 이미 구자욱은 온갖 소문이 파다하다. 실제로 구자욱은 원 소속팀인 삼성 라이온즈 외에도 타팀들이 확실한 관심을 표명하고 있다. 두산이 최근 구자욱과 한차례 만났다는 사실을 인정하면서 아직 구체적으로 금액 조건을 나누지는 않았다고 밝혔다. SSG 랜더스 역시 구자욱 영입에 처음부터 관심이 있었던 팀이다. 구자욱은 에이전트가 없이 선수 본인이 직접 협상을 하고있는 상황. 두산과 SSG 외에도 추가로 구자욱 영입에 관심을 두고 신중하게 판세를 읽고있는 구단도 존재한다.

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10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 11회 연장 끝에 KIA에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 NC 선수들. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.10/

원태인은 비교적 잠잠했는데, 원태인 영입에 처음부터 관심을 가지고 있던 외부 구단이 있다. 바로 NC다. NC는 원태인 영입 가능성을 FA 시장이 열리기 전부터 검토해왔고, 현재도 관심을 두고 있다. NC 구단 관계자는 "관심은 가지고 있다. 최근 에이전트측과 한차례 대화를 나눴다. 아직 구체적으로 조건을 주고받지는 않았다"고 밝혔다. 아직 협상 초기 단계이기도 하고, 다른 구단들이 어떤 패를 쥐고있는지 모르기 때문에 섣불리 액수와 규모를 가지고 덤빌 수는 없는 시점이다. 그래도 선수측에게 영입 의사는 확실히 표시한 셈이다.

NC는 최근 FA 시장에서 잠잠했던 팀이다. 외부 FA를 영입할 여유가 부족했다. 지난 2023년 주전 포수였던 양의지가 두번째 FA 자격을 취득해 친정팀 두산으로 복귀하자, 대체자를 찾기 위해 FA 포수 박세혁을 영입한 것이 가장 최근 외부 영입이었다. 투수 외부 FA 영입은 2021시즌 이용찬과 계약한 것이 가장 최근이다.

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최근 3년간 큰 움직임이 없었던 NC는 올해 겨울만큼은 다르게 준비하고 있다. '오버페이'는 경계하면서도, 확실히 투자는 하겠다는 움직임이 읽힌다. 최종 8위로 마친 정규 시즌 아쉬운 성적 역시 투자를 결심한 배경이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com