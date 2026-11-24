제시 숄튼스. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 고재완 기자] 한화 이글스행을 확정한 제시 숄튼스(32)가 계약서에 사인을 하기까지 일본 구단들과 치열한 물밑 전쟁이 있었다는 사실이 알려져 눈길을 끌고 있다.

한화가 '현역 메이저리거' 우완 투수 숄튼스를 총액 87만 5000달러에 품에 안으며 2027시즌 외국인 투수진 구성을 초고속으로 마쳤다. 그런데 이번 영입 이면에는 일본프로야구(NPB) 구단들과의 치열한 '한일 쟁탈전'이 숨어 있었던 것으로 드러났다. 지난 시즌 외국인 투수 잔혹사를 겪은 한화 프런트가 시즌 중부터 발 빠르게 움직인 '선제적 접촉' 전략이 뒤늦게 움직인 일본 구단들을 따돌리는 결정타가 됐다.

NPB 외국인 선수 이적 소식을 전문적으로 다루는 일본 현지 소셜매체 NPE는 23일 오후 한화와 계약에 합의한 숄튼스의 영입 뒷이야기를 전했다. 이들은 "한화와 계약에 합의한 우완 투수 제시 숄튼스를 두고 NPB와 KBO구단들이 치열한 영입 경쟁을 벌였던 것으로 알려졌다"고 밝혔다.

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사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

한화가 자금력을 앞세운 일본 구단들과의 경쟁에서 승리할 수 있었던 결정적 비결은 '압도적인 스피드'였다.

한화는 2026시즌 도중 외국인 투수들의 부진이 장기화하자 일찌감치 여러 명의 대체 후보군을 리스트업해 관리에 들어갔다. 이 과정에서 숄튼스 측에 "만약 아시아 무대 이적을 검토하게 된다면 가장 먼저 연락해 달라"고 선제적으로 요청했고, 결국 뒤처진 NPB 구단들을 제치고 영입전에서 앞서 나가며 계약 도장을 받아낸 것.

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실제로 올해 한화 마운드는 외국인 투수 문제로 깊은 속앓이를 했다. 개막을 함께한 오웬 화이트는 시즌 첫 등판에서 부상을 당해 한 달 넘게 이탈한 끝에 25경기 8승 12패 평균자책점 3.98로 에이스 기대치에 못 미쳤다. 윌켈 에르난데스는 극심한 기복 끝에 16경기 3승 6패 평균자책점 4.92로 방출됐고, 대체 영입한 브루스 짐머맨마저 14경기 평균자책점 10.23으로 무너졌다. 뼈아픈 실패를 교훈 삼아 시즌 중부터 치밀하게 밑작업을 깔아둔 프런트의 집념이 일본과의 쟁탈전 승리로 이어진 셈이다.

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한화가 22일 공식 발표한 숄튼스의 계약 조건은 계약금 12만 5000달러, 연봉 75만 달러 등 총액 87만 5000달러다.

사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

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1994년생, 신장 1m93, 체중 109㎏의 건장한 체격을 갖춘 숄튼스는 '투수 육성의 명가' 탬파베이 레이스에서 바로 올해까지 빅리그 마운드를 밟은 현역 메이저리거다.

탬파베이에서 12경기 47⅔이닝을 던져 5승3패, 평균자책점(ERA) 4.34, WHIP 1.34의 준수한 성적을 남겼다. 탈삼진율(17.7%)과 땅볼 유도율(38.2%)은 빅리그 평균을 밑돌았지만, 볼넷 비율을 7.2%로 묶는 공격적인 스트라이크 공략이 돋보였다. 최고 154㎞ 직구에 투심, 스위퍼, 스플리터를 섞어 던지며, 특히 스위퍼를 활용한 헛스윙 유도 능력이 탁월하다는 평가다.

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2016년 샌디에이고 9라운드 지명 출신으로 2023년 시카고 화이트삭스(85이닝 1승 9패 ERA 5.29)에서 빅리그에 데뷔한 그는 2024년 토미 존 수술을 딛고 지난해 탬파베이로 이적해 재기에 성공했다. 올 시즌을 끝으로 마이너리그 옵션을 모두 소진한 데다 내년 연봉조정 예상액이 90만 달러에 달해 논텐더(방출) 기로에 섰고, 20일 탬파베이에서 방출되자마자 선제 접촉해 둔 한화의 손을 잡으며 안정적인 KBO행을 택했다.

사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

시즌 종료 후 류지현 신임 감독 체제로 새출발에 나선 한화는 이번 스토브리그에서 그 어느 구단보다 기민하게 외국인 마운드 재건에 성공했다.

지난 시즌 11승을 거두며 검증을 마친 아시아쿼터 왕옌청과 30만 달러에 재계약한 데 이어, 지난 11일 최고 157㎞ 강속구 우완 트로이 왓슨을 신규 상한액 100만 달러에 영입했다. 여기에 일본 구단들과의 쟁탈전까지 뚫고 현역 빅리거 숄튼스마저 품으며 단숨에 외국인 투수 구성을 마침표 찍었다.

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한화는 "숄튼스가 현역 메이저리거로서의 풍부한 경험과 정확한 제구력을 바탕으로 이닝 이터 역할을 맡아주며 왓슨, 왕옌청과 함께 탄탄한 외국인 선발진을 구축해 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

고재완 기자 star77@sportschosun.com