LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]LA 다저스의 오프시즌 필수 보강 포지션으로 김혜성의 포지션인 2루수가 지목됐다.

'MLB닷컴'은 24일(이하 한국시각) '2027년을 대비해 포지션별로 보강이 가장 시급한 팀'이라는 제하의 기사에서 미국 메이저리그(MLB) 구단별 필수 보강 포지션을 짚었다. 뉴욕 메츠가 'FA 최대어' 타릭 스쿠발을 역대 투수최고액으로 영입한 후 어느 팀에 어느 포지션의 선수가 "절대적으로 필요"한지를 다뤘다.

'MLB닷컴'은 김혜성 소속팀 다저스의 경우, 2루수 보강이 필요하다고 관측했다. "재능 있는 선수들로 가득 찬 다저스의 로스터에 빈틈은 별로 없지만, 올 겨울 2루 포지션만큼은 보강을 고려해야 한다. 올해 다저스 2루수진의 합산 OPS는 0.676에 불과했다. 홈런 9개는 전체 팀 중 세번째로 적은 수치였다"라고 적었다.

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'MLB닷컴'은 "현재 다저스에는 토미 에드먼, 알렉스 프리랜드, 김혜성이 있다. 지난 22일 미네소타 트윈스에서 로이스 루이스를 영입하며 내야진을 보강했다. 본래 3루수인 루이스는 2026시즌 2루수로 16경기를 소화했다. 앞서 언급한 선수를 포함해 가장 뛰어난 장타력을 갖췄다"라고 조명했다.

로이스 루이스. AFP연합뉴스

'굴러온 돌' 루이스가 주전 2루수로 자리매김해 '박힌 돌'을 빼낼 가능성이 제기되지만, 치열한 경쟁이 펼쳐질 수 있다고 이 매체는 짚었다. "드래프트 전체 1순위 출신인 루이스는 지난 두 시즌 동안 기대 이하의 타격 성적(wRC+ 85)을 기록했고, 잦은 부상으로 전력에서 이탈하는 경우도 많았다"며 "유틸리티 플레이어에 더 적합한 에드먼 역시 부상에 시달려 왔다. 프리랜드는 지난시즌 2루수로 80경기에 출전해 타율 2할4푼4리, 출루율 3할3푼6리, 장타율 3할4푼4리를 기록했다"라고 적었다.

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김혜성에 대해선 따로 언급하지 않았다. 김혜성은 올해 43경기에 출전해 타율 2할5푼9리, OPS 0.651, 30안타, 1홈런 등을 기록했다. 시즌 중 마이너리그로 내려갔다. 다저스의 브랜든 고메스 단장은 지난 16일 MLB 단장 회의 기간 중 현지 매체와 인터뷰에서 김혜성에 대해 "김(KIM)은 올 시즌 타격면에서 기대했던 성과를 거두지 못했지만, 우리 팀에 잘 맞는 재능을 많이 갖추고 있다"며 "이번 오프시즌 동안 스윙 메커니즘을 개선하기 위한 작업을 계속해 나갈 예정"이라고 말했다. 이어 "시즌 막판에 스스로 계획을 세워 시도했던 부분들에 대해 본인도 꽤 긍정적으로 느끼고 있다"면서 "앞으로도 이러한 개선 작업을 꾸준히 이어갈 것이다. 스윙 메커니즘 측면에서 한 단계 더 발전하여, 타격면에서 확실히 좋은 상태에 도달할 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.

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'MLB닷컴'은 "어쩌면 다저스는 이 네 명의 선수를 조합해 어느 정도 준수한 성적을 낼 수 있을지 모른다. 하지만 세간의 이목을 집중시킬 만한 대형 영입을 원한다면, FA 시장이나 트레이드 시장에는 수준급의 대안들이 많이 나와 있다"라고 밝혔다.

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시카고 컵스는 투수, 워싱턴 내셔널스는 중간 계투(구원 투수), 샌디에이고 파드리스는 지명타자, 필라델피아 필리스는 우익수, 신시내티 레즈는 중견수, 애틀랜타 브레이브스는 좌익수, 보스턴 레드삭스는 유격수, 뉴욕 양키스는 3루수, 애리조나 다이아몬드백스는 1루수, 샌프란시스코 자이언츠는 포수를 필요한 포지션으로 각각 지목했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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