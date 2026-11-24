12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 투구를 앞두고 생각에 잠긴 LG 선발 톨허스트. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2실점을 허용한 LG 톨허스트. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 또 두자릿수 승리 투수를 내칠까.

KBO리그에서 외국인 투수가 성공하기는 쉽지 않다. 외국인 투수는 에이스로 상대팀의 외국인 에이스와 맞붙어야 하고 시즌을 거의 쉬지 않고 계속 던지며 팀을 이끌어야 한다. 메이저리그에서 던진 경험이 있다고 해도 쌀쌀한 봄날과 무더운 여름이 공존하는 한국의 변화무쌍한 날씨 속에서 컨택트가 좋은 타자들을 상대로 150이닝 이상을 던지는 것은 결코 쉬운 일은 아니다.

그래서 외국인 투수가 10승 이상을 거두면 대부분 재계약을 할 수 있다고 본다. 리그에 적응을 했고, 그 어려운 타자들을 이겨냈다는 의미이기 때문이다.

Advertisement

그런데 LG는 고민에 빠져있다. 앤더스 톨허스트와 재계약을 해야할지다. 톨허스트는 2025시즌 후반기에 와서 팀의 우승을 이끈 멤버다. 8경기에서 6승2패를 거두며 팀에 활기를 불어넣었고, 한화 이글스와의 한국시리즈에서도 1,5차전 승리투수가 되며 우승의 일등 공신이 됐다.

하지만 KBO리그 풀시즌을 치른 톨허스트의 2026시즌 성적표는 물음표로 끝났다. 30경기에 등판해 163⅓이닝을 던져 12승11패 평균자책점 4.24. 다승 공동 5위, 외국인 투수로는 제임스 네일(KIA)에 이은 2위였고, 평균자책점은 전체 10위이자, 외국인 투수 중에선 아담 올러(KIA·3.13) 네일(3.49), 아리엘 후라도(삼성·3.54), 라울 알칸타라(키움·3.87)에 이어 5위였다.

Advertisement

크게 나쁘지 않은 성적표라고 볼 수 있겠지만 홈인 잠실의 큰 구장과 LG의 좋은 수비력을 감안하면 아쉬움도 있다.

Advertisement

가장 큰 고민은 LG는 매년 우승을 노리는 팀이라는 점이다. 그리고 우승을 위해선 외국인 투수가 상대 외국인과 맞붙을 수 있는 힘이 있어야 한다. 즉 톨허스트가 KIA의 네일이나 올러, 삼성의 크리스 페덱, 후라도와 선발 맞대결을 펼쳤을 때 이길 수 있어야 한다는 의미다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.24/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

Advertisement

톨허스트는 지난 10월 17일 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 1차전에 선발 등판했었다. KIA는 에이스인 네일이 올라와 외국인 에이스 맞대결이 펼쳐졌다. 톨허스트는 5이닝 동안 3안타(2홈런) 3탈삼진 3실점(2자책)을 기록한 반면 네일은 7이닝 동안 4안타(1홈런) 6탈삼진 1실점의 호투를 펼쳐 분위기를 KIA로 확실히 끌어왔다. 결과도 5대1의 KIA의 승리였다.

2차전도 LG는 15승으로 공동 다승왕에 오른 임찬규를 내세웠지만 아웃 카운트 하나만 잡고 6안타 5실점으로 무너졌다. 곧바로 불펜진이 투입돼 9회까지 1실점으로 잘 막아냈지만 LG 타선은 KIA의 선발 올러에게 막혔다. 올러는 6이닝 동안 6안타 8탈삼진 2실점의 안정적인 피칭을 하며 초반 앞선 리드를 지켜냈고, 결과는 6대3으로 KIA의 승리였다. LG는 1,2차전에서 팀내 가장 승리가 많았던 투수 2명을 올렸지만 상대의 외국인 원투 펀치와 싸워서 이겨내지 못한 끝에 패했고, 결국 3차전마저 선발 카라스코가 초반에 무너지며 3연패로 탈락했다.

Advertisement

LG는 빠르게 새 투수를 데려왔다. 최고 158㎞를 뿌리는 트리스탄 벡을 영입했다. 강력한 구위를 갖춘 1선발급을 영입한 LG는 이제 톨허스트를 두고 고민을 하고 있다. 톨허스트보다 더 좋은 투수가 시장에 나온다면 잡을 수도 있지만 비슷하다면 이미 KBO리그를 경험한 톨허스트가 안정적인 선택일 수도 있다.

LG는 최근 두번이나 10승 투수와 결별한 일이 있었다. 첫 우승을 했던 2023년 아담 플럿코가 전반기에만 11승을 올렸지만 후반기 부상으로 뛰지 못했고, 한국시리즈마저 등판을 거부하자 곧바로 이별을 선택했었다. 2024년엔 왼손 디트릭 엔스가 13승6패 평균자책점 4.19를 기록했지만 결정구 부재와 기복이 있는 피칭으로 재계약을 하지 않았다.

톨허스트를 내년에도 볼 수 있을까. 아니면 새 투수가 올까. 징검다리 우승을 노리는 LG의 선택이 궁금해진다.

Advertisement

권인하 기자 indyk@sportschosun.com