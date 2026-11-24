10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 1회말 투구를 위해 마운드에 오르고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 고재완 기자] 프로야구 키움 히어로즈의 '전체 1순위' 특급 유망주 박준현(19)이 고교 시절 학교폭력 논란과 관련한 행정소송 1심에서 승소하며 무거운 짐을 덜어냈다. 법원은 앞서 박준현에게 '서면사과(1호)' 처분을 내린 교육청 행정심판위원회의 결정을 정면으로 뒤집고, 해당 재결을 취소하라고 판결했다.

대전지방법원 제3행정부(재판장 김순한)는 지난 18일 박준현이 충청남도교육청행정심판위원회를 상대로 제기한 '학교폭력재결취소' 소송(2025구합201135)에서 원고 승소 판결했다. 재판부는 충남교육청 행정심판위가 지난해 11월 20일 내린 서면사과 변경 재결을 취소하고, 소송비용 역시 피고 측과 보조참가인(신고인 A씨)이 각 부담하도록 주문했다.

2026 KBO 신인드래프트 전체 1순위로 키움 유니폼을 입은 박준현은 입단 전부터 고교 시절 학폭 의혹으로 적지 않은 홍역을 치렀다. 천안 북일고 3학년 야구부에 함께 소속돼 있던 A씨는 지난해 5월 7일 "2023년부터 박준현으로부터 심한 욕설 등 언어폭력과 따돌림을 당했고, 갈등으로 인해 경기에 출전하지 못하는 불이익을 입었다"며 학교폭력으로 신고했다.

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당시 천안교육지원청 학교폭력대책심의위원회(학폭위)는 야구용품 심부름 강요 및 욕설, 손가락 욕, 2024년 전지훈련 뒷담화, 경기 배제 주장 등에 대해 모두 '증거 불충분'으로 판단했다. 그러나 A씨가 불복해 청구한 행정심판에서 1호 서면사과 조치로 변경했다.

하지만 사법부의 판단은 행정심판위와 완전히 달랐다. 재판부는 행정심판위가 학폭 인정의 결정적 근거로 삼은 인스타그램 DM 발송 행위에 대해 절차적·실체적 하자를 모두 지적했다.

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우선 절차적으로 위법한 처분사유 추가라고 못 박았다. A씨는 최초 신고와 학교 전담기구 조사, 학폭위 심의 과정에서 구체적인 예시까지 들며 진술했지만 DM 발송 사실은 단 한 번도 언급하지 않았다. 재판부는 "당초 신고한 욕설은 구두 욕설을 의미한 것으로 보이며, 캡처화면에는 발송 날짜조차 없어 2023년인지 특정할 수 없다"며 "학폭위 심의 단계에서 방어권을 행사할 기회가 없었던 별개 행위를 행정심판에서 추가한 것은 허용되지 않는다"고 판시했다.

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설령 처분사유 추가가 허용된다 해도 박준현이 보냈다는 객관적 증거가 부족하다고 봤다.

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재판부는 유일한 증거인 캡처화면에 발송 날짜가 드러나지 않은 점을 짚으며, 인쇄 자료에 적힌 '고1 때(2023년) 제출 목적으로 캡처한 사진'이라는 문구 역시 "A씨가 기재한 것으로 보일 뿐 객관적 증거가 될 수 없다"고 일축했다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회말 2사 만루 위기를 맞은 박준현이 마운드에 오른 노병오 투수코치와 이야기를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 2회말 박준현이 세베리노에 중월 선제 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

특히 계정 소유 여부에서도 결정적 반전이 있었다. 행정심판위는 캡처 속 아이디 'junhyun18'을 박준현이 2024년 11월과 2025년 9월 사용한 정황을 근거로 박준현의 소행으로 단정했다. 그러나 재판부는 "인스타그램은 계정 생성·삭제와 아이디 변경이 자유로워 2023년에도 해당 아이디를 썼다고 단정하기 어렵다"며, 오히려 박준현 측이 2023년 당시 언더바 기호가 2개 들어간 다른 아이디를 사용했다는 증거를 제출한 점을 들어 처분사유를 인정하지 않았다.

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남은 쟁점인 2023년 3~4월경 '여미새' 발언에 대해서도 재판부는 학교폭력으로 단정하기 어렵다고 선을 그었다.

재판부는 학교폭력예방법 제3조의 취지를 강조하며 "학생들의 일상적인 학교생활 중 발생하는 모든 갈등이나 분쟁을 학교폭력으로 확대 해석해 가해자를 양산하는 것은 바람직하지 않다"고 전제했다. 특히 학교폭력 조치가 생활기록부에 기재·보존되는 중대성을 고려해 발생 경위와 상황, 정도를 신중히 살펴야 한다고 밝혔다. 재판부는 A씨 역시 2023년 학기 초 동계훈련 기간까지 박준현과 친하게 지낸 사실을 인정한 점, 또래 학생들의 언어문화에 비추어 친한 친구 사이에서 흔히 쓰는 말로 평가할 여지가 있는 점, A씨가 주장한 지속적 괴롭힘과 따돌림은 학폭위뿐 아니라 행정심판 단계에서도 인정되지 않은 점, 발언이 일회적이었던 점 등을 종합해 "학교폭력에 해당하는 언어폭력에 이른다고 단정하기 어렵다"고 결론 내렸다.

이로써 박준현은 지난달 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터의 동일 사안 신고 기각에 이어, 사법부 1심에서도 완승을 거두며 억울함을 상당 부분 풀게 됐다. 판결 정본 송달일로부터 2주 이내에 피고 측이 항소하지 않으면 판결은 최종 확정된다.

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데뷔 첫해인 올해 논란의 여파 속에서도 22경기(선발 19경기, 구원 3경기) 87⅔이닝을 소화하며 퀄리티스타트 2회에 평균자책점 5.75로 선발 투수로서의 가능성을 보여줬던 박준현이 법적 분쟁의 그림자를 털어내고 온전히 마운드에 집중할 수 있는 발판이 마련됐다는 점에서 반가운 소식이 아닐 수 없다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 3회말 2사 만루 박준현이 세베리노에 2타점 적시타를 내주며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com