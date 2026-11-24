2026 월드베이스볼클래식(WBC) 공인구. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]야마모토 요시노부, 타릭 스쿠벌, 폴 스킨스, 제이콥 미저라우스키, 크리스 세일, 메이슨 밀러….

현재 메이저리그(MLB) 최고의 투수들이다. 결국 한국야구의 국제 경쟁력을 살리기 위해서는 가장 근본적으로 투수들의 실력이 향상돼야 한다. 국가대표를 선발하기 위해 국내 주요 투수들을 추리다보면, 아직도 30대 후반, 40을 넘기는 투수들이 주요 선수로 거론된다. 그들의 커리어와 실력을 낮잡아보는 것이 절대 아니다. 30대 후반을 넘긴 노장들을 위협할 20대 신성이 턱없이 부족하다는 점이 슬픈 현실이다. 투수들의 평균 실력을 끌어올려서 위에 언급된 최고의 선수들과 견주거나, 적어도 상응하는 수준의 선수들이 배출돼야 국제 대회에서도 '해볼만 하다'는 전력을 만들 수 있다.

모두가 알고있지만, 단기간에 할 수 없는 부분이기도 하다. 특히 투수들은 미국 메이저리그보다는 최근 일본 투수들의 성공적 변화를 쫓는 분위기다. 신체 조건이 미국 선수들보다 더 비슷하기도 하고, 야구 스타일도 조금 더 흡사하다고 볼 수 있는만큼 참고가 되고 있다.

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2026 APBC(아시아 프로야구 챔피언십)에서 준우승을 차지한 대한민국 야구대표팀이 16일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 취재진과 인터뷰를 하는 김진욱의 모습. 김포공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.16/

몇몇 구단들 사이에서 유망주 투수들의 일본 사설 아카데미 단기 유학 열풍이 불고있다. 몇년 전부터 이어져온 미국 아카데미 인기가 최근까지 이어지고, 자연스럽게 일본의 특정 시설로 확장되는 분위기다. '드라이브라인', '트레드 애슬레틱스', 'IMG 아카데미' 등등에서 최근에는 일본 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'에 많은 투수들이 찾고있다.

특히 롯데 김진욱이나 KIA 이의리, 한화 김서현 등이 일본을 다녀온 후 확실히 개선된 모습을 보였다는 평가가 나오면서 관심을 보이는 구단들이 늘어나는 분위기다. KIA는 지난 8월 구단 차원에서 '넥스트 베이스'와 업무 제휴 협약까지 맺었고, 지난 9월말 이도현 이송찬 김찬민 최유찬 등 4명의 유망주를 추가 파견했다. 스스로 효과를 체감한 이의리는 시즌이 끝난 후 최근 다시 한번 단기 연수를 다녀왔다. KIA와 SSG, 한화 또 최근 LG까지 선수들을 파견하면서 배움의 열기가 이어진다.

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이런 사설 아카데미를 찾는 이유는 결국 절박하기 때문이다. '넥스트 베이스'의 경우, 초당 1000프레임을 촬영할 수 있는 초고속 카메라 14대로 투구를 분석하고, 선수의 관절에 마커를 부착해 투구 동작을 입체적으로 살펴본다. 손가락 끝의 움직임까지 분석해서, 결과 뿐만 아니라 원인까지 알려주고 선수와 더 나은 방향으로 갈 수 있게끔 논의를 하는 게 레슨의 주 내용이다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

당연히 무료는 아니고, 유료다. 현재 인기가 많은 일본 사설 센터의 경우, 일주일에 400~500만원 정도의 비용이 투자된다. 보통은 2주에서 4주 코스가 대부분이고, 최근 몇 구단은 코치까지 같이 파견을 보내기도 했다.

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미국 센터들도 레슨비 자체는 비슷한데, 항공료를 비롯해 체류비 차이가 워낙 크다. 숙식에 드는 비용이 더 크다보니 여러모로 일본을 선호하는 분위기가 형성된 것이다.

반응은 극과 극이다. "다녀와서 많은 도움이 됐고, 정말 많은 것을 느꼈다"는 선수도 있었고, 생각보다 뜨뜻미지근한 선수도 있다.

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A 선수는 "사실 2~3주 정도로 이게 굉장히 크게 도움이 되는지는 모르겠다. 굉장히 자세히 보여주시고, 알려주시기는 했는데 대부분 한국에서도 이미 알고있었던 부분이다. 구단에서 코치님들과도 이미 이야기했던 부분들을 다시 확인하는 정도인 것 같다. 저는 가까운 시일 내에 또 갈 것 같지는 않다"고 했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

투수 전문가인 B 코치도 "이미 구단의 장비로 어느정도는 했던 부분들이고, 결국 비슷한 이야기를 듣게 된다. 물론 카메라의 성능이 조금 더 좋기는 하겠지만 큰 차이는 없다고 봤다. 거기서 아주 새로운 것을 알려주는 게 아니다. 그래도 최근 인기가 많은 일본의 센터는 폼을 건드리지는 않아서 코치 입장에서는 그 부분은 괜찮았다. 다만 선수들이 받아들이는 자세가 달라질 수는 있다. 국내 코치들이 이야기할때는 귀에 안들어오던 내용이, 외국 센터에서 들으면 확실히 다르게 느껴지기도 하고 이런 기분의 차이가 좀 더 크다고 본다"고 소신을 냉정히 밝혔다.

하지만 선수들의 사기진작 차원도 크다는 게 구단의 설명이다. C 구단 관계자는 "선수들 입장에서는 또 새로운 환경에서 피드백을 받고싶은 생각이 들 수 있다. 그리고 구단이 투자를 해준다는 자체가 자신의 가능성을 인정받는거라 동기부여가 되기도 한다. 구단에서도 이런 부분들을 감안해 대상자를 선정하고 있다"고 덧붙였다.

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대부분의 야구 감독, 코치들은 이런 외부 아카데미를 통한 교정 효과에 대해 "드라마틱하지는 않다"고 보고 있다. D 감독은 "거기서 교정을 잘하고 오더라도, 돌아온 후가 더 중요하다. 선수 스스로가 얼마나 잘 유지하고 지키느냐가 관건인만큼 무조건 단기 유학 효과에만 기대서는 안될 것 같다"고 조언했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com