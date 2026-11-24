애슬레틱스 시절 호세 수아레즈. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "미국 산하 리그에 남았더라면 얻기 힘들었을 보장 금액을 확보하게 됐다."

두산 베어스는 24일 새 외국인 투수 호세 수아레즈와 계약을 발표했다. 메이저리그에서 풀타임 선발투수 경험이 있고, 1998년생 젊은 선수라 눈길을 끌었다. 계약 조건은 계약금 12만5000달러, 연봉 87만5000달러 등 총액 100만 달러(약 13억원)다.

베네수엘라 출신 좌완인 수아레즈는 키 178㎝, 몸무게 102㎏의 신체 조건을 지녔다. 2019년 LA 에인절스에서 빅리그에 데뷔해 올해까지 8시즌을 빅리그에서 기회를 얻었다. 지난해 3월 애틀랜타 브레이브스로 트레이드 이적했고, 올해는 시애틀 매리너스와 애슬레틱스에서 선수 생활을 이어 갔다.

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빅리그 통산 성적은 151경기, 23승33패, 457⅓이닝, 평균자책점 5.37이다. 선발 등판 경기는 64경기고, 2022년은 풀타임 선발투수로 22경기, 8승8패, 평균자책점 3.96을 기록했다.

미국 매체 'MLB트레이드루머스'는 '수아레즈는 메이저리그에서 8시즌을 활약한 뒤 아시아 무대로 향한다. 올 시즌은 애슬레틱스에서 대부분 롱릴리프로 36경기에 등판했다. 애슬레틱스에서 43이닝, 평균자책점 5.65를 기록하고 지난 9월 방출됐다. 앞서 시즌 초반 애틀랜타와 시애틀의 빅리그 로스터에도 잠시 이름을 올렸고, 세 팀을 합쳐 61⅓이닝 동안 평균자책점 5.87을 기록했다'고 설명했다.

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왜 수아레즈는 해외리그로 눈을 돌렸을까. 수아레즈는 지난해 에인절스에서 연봉 110만 달러(약 14억원)를 받았지만, 올해는 90만 달러(약 12억원)에 그쳤다. 그리고 올해 여러 구단을 옮겨 다니면서 빅리그 생존을 검증할 성적을 남기지도 못했다. 한국에서 반등과 몸값 상승 2가지 효과를 동시에 기대한 것으로 보인다.

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호세 수아레즈. 사진제공=두산 베어스

MLB트레이드루머스는 '수아레즈는 2021, 2022년에는 하위 선발 로테이션에서 쓸만한 활약을 펼쳤다. 하지만 최근 4시즌은 난타를 당해 85경기에서 평균자책점 6.00에 육박하는 성적을 남겼다. 두산에서는 선발투수로 뛸 기회를 얻을 것으로 보인다. 미국 산하 리그에 남았더라면 얻기 힘들었을 보장 금액을 확보하게 됐다. 만약 수아레즈가 이번 비시즌에 메이저리그 잔류를 선택했다면, 마이너리그 계약을 해야 했을 것'이라고 현실을 짚었다.

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두산은 "수아레즈는 최고 구속 154㎞, 평균 구속 149㎞ 빠른 공에 체인지업, 슬라이더, 커브를 두루 갖춘 좌완이다. 투구 밸런스와 디셉션 모두 준수한 완성형 투수로, KBO리그 좌완 최상급 구속에 수준 높은 변화구를 앞세워 좋은 활약을 보여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

수아레즈는 "KBO리그의 뜨거운 열기를 느낄 수 있어 영광이다. 나를 믿고 계약한 두산의 기대에 부응하겠다는 생각뿐이다. 팀이 우승하는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 계약 소감을 남겼다.

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최근 KBO리그에는 수아레즈를 비롯해 크리스 페덱, 카를로스 카라스코, 마이크 클레빈저 등 풍부한 메이저리그 경력을 자랑하는 선수들이 도전하는 사례가 늘고 있다. 베테랑들은 KBO리그를 재기의 무대로, 마이너리그와 메이저리그를 오가는 불안정한 젊은 선수들은 안정적인 기회 보장과 함께 한 단계 더 성장하기 위한 무대로 여기고 있다. 에이스 대우와 함께 안정적인 생활 환경도 플러스 요소다.

수아레즈는 두산에서 KBO 역수출 신화를 쓸 발판을 마련할 수 있을까.

호세 수아레즈. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com