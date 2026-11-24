한화 노시환. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]속전속결. 스쿠벌 나비효과가 노시환에게도 드디어 신호탄을 날릴까. 메이저리그 FA 시장 속도가 빨라진다.

'최대어' 타릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 합의를 마쳤다. 스쿠벌은 23일(이하 한국시각) 9년 4억5000만달러(약 6051억원)이라는 초대형 계약을 체결하면서 행선지가 확정됐다.

FA 시장은 원래 '최대어'를 시작으로 본격 움직인다. 스쿠벌이 행선지를 찾은만큼, 그 다음 등급으로 분류되는 선수들도 하나둘씩 새 팀을 찾는 속도가 빨라질 수밖에 없다.

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한국인 선수 중에서는 유일하게 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 진출에 도전 중인 노시환에게도 찬스다. 현재 FA 신분인 외야수 구자욱도 미국 현지 에이전트를 선임하면서 메이저리그 시장 분위기를 살피고, 최근 신분 조회도 들어왔다. 하지만 자유롭게 협상이 가능한 구자욱과 노시환은 상황이 다르다. 노시환은 한국시간으로 12월 2일 오전 7시까지 협상을 마치지 않으면 이번에는 메이저리그 진출이 불가능하고, 원 소속팀 한화에 잔류하게 된다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 경기장 찾은 한화 이글스 노시환, 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

다만 메이저리그가 노사 협상 난항으로 인해 직장폐쇄를 앞두고있고, 노시환을 비롯한 아시아 선수들이 최대한 빨리 거취를 확정지으려는 상황인만큼 희망은 있다.

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'스포츠넷'은 "스쿠벌 계약이 마무리되면서 각 구단들은 다른 FA 선수들에게 관심을 가질 수 있게 됐다. 한 구단의 임원은 '스쿠벌이 계약을 맺은 순간부터 모든 논의가 엄청나게 활발해졌다. FA 영입, 트레이드 등등 온갖 이야기가 오간다"고 보도했다. 이어 "잠재적 직장폐쇄가 시작되기 전, 일본과 한국에서 이적해오는 스타 선수들이 12월 2일 마감일 전 계약을 체결할 것으로 보인다. NPB의 사토 테루아키, 타이라 카이마, 이토 히로미 그리고 KBO의 노시환이 파업 전에 계약을 마무리짓지 못하면, 각자 소속팀으로 복귀해 내년까지 기다려야 다시 기회를 얻을 수 있다"고 설명했다.

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노시환도 희망을 걸어볼 수 있는 시점이 바로 앞으로의 일주일이다. 피츠버그 파이어리츠를 비롯해 3루 '핫코너' 보강이 필요한 몇몇 구단들이 노시환을 비교적 저렴한 가격으로 영입할 수 있는 자원으로 분류하고 있는 가운데, 그가 한화와의 보장된 다년 계약을 파기하고 메이저리그 진출이라는 꿈을 이룰 수 있을지가 초미의 관심사다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com