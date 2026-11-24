에릭 페디. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]"이번에는 본인이 고심을 정말 깊게 했는데, 결국 미국에 남겠다고 합니다."

NC 다이노스가 '20승 투수' 에릭 페디에게 복귀를 제안했다. 하지만 이번에도 선수가 정중히 고사했다.

최근 페디가 KBO리그에 복귀할 수 있다는 소문이 돌기 시작했다. 페디는 NC 역사상 가장 강렬한 1년을 보냈던 외국인 투수다. 지난 2023시즌 NC에서 뛰면서 30경기 20승 6패 평균자책점 2.00이라는 압도적인 성적을 기록했고, 그해 다승 1위, 최저 평균자책점 1위, 탈삼진 1위로 투수 3관왕을 차지했다. 그리고 정규 시즌 MVP까지 수상하면서 완벽한 1년을 보냈다.

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당시 NC가 페디를 영입할 때에도 이미 '현역 빅리그 선발 투수'라는 평가가 따라붙었고, 그는 KBO리그에서 1년만에 자신의 값어치를 몇배로 키우는데 성공했다. 페디는 메이저리그로 화려하게 복귀했다. 2023시즌이 끝난 후 시카고 화이트삭스와 2년 1500만달러 조건에 계약하면서 금의환향했다.

하지만 이후 '저니맨'이 됐다. 페디의 메이저리그 복귀 이후 성적은 그다지 인상적이지 못했고, 화이트삭스, 세인트루이스 카디널스, 애틀랜타 브레이브스, 밀워키 브루어스 등 여러 팀을 옮겨다녔다.

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1년전인 2025시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻었고, NC는 그때도 페디 측에 제안을 넣었다. 하지만 페디가 메이저리그 도전을 계속 하고싶다는 의사를 밝히면서 이미 한차례 무산된 바 있다.

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에릭 페디. 스포츠조선DB

페디는 우여곡절 끝에 화이트삭스와 다시 1년 계약을 했고, 올 시즌 빅리그 33경기에 등판해 8승9패 평균자책점 3.83의 성적을 기록했다. 시즌이 끝난 후 다시 FA 자격을 얻었다.

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NC는 이번에도 페디에게 '러브콜'을 보냈다. NC 임선남 단장은 "이번엔 정말 진지하게 대화를 나눴다. 구단에서도 좋은 제안을 했다. 페디가 복귀하게 되면, 원 소속팀이기 때문에 신규 외국인 선수 자격이 아니라 2년차 선수에 해당한다. 때문에 우리도 외국인 샐러리캡 내에서 최대치의 조건을 제안했다. 페디도 정말 많이 고민을 했는데, 결국은 정중하게 거절 의사를 밝혔다. 메이저리그 도전을 좀 더 하겠다는 게 선수 본인의 생각"이라고 밝혔다.

페디가 복귀한다면 NC는 페디와 라일리 톰슨으로 이어지는 최강 '원투펀치'를 구축할 가능성도 있었다. 하지만 이번에도 페디의 선택은 메이저리그 재도전이었다. 아직은 새 소속팀을 찾지 못했지만, 기대에 못미치는 제안을 받더라도 메이저리거의 꿈을 더 이어가고싶은 열망이 강해보인다. 20승 투수의 KBO리그 귀환은 결국 이번에도 불발됐다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com