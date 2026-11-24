KIA 타이거즈 이도현. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] "전반기를 날렸습니다. 많이 아쉬웠죠."

KIA 타이거즈 우완 투수 이도현은 올해 아쉬움 가득한 시즌을 보냈다. 휘문고를 졸업하고 2023년 7라운드로 KIA에 입단, 지난해 정식 선수로 처음 등록돼 1군 데뷔에 성공했다. 6경기에서 1승1패, 13이닝, 평균자책점 6.92를 기록하며 가능성을 보였다.

이범호 KIA 감독은 지난해 이도현이 2군에서 꾸준히 선발 수업을 받게 했다. 경기당 100구를 던질 수 있는 훈련을 시킨 것. 지난 2월 스프링캠프에서는 김태형과 황동하가 5선발 경쟁을 펼쳤지만, 이도현은 잠재적인 대체 선발투수 후보였다.

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올해 KIA는 국내 선발투수들의 난조에 애를 먹었다. 베테랑 양현종이 124⅔이닝을 기록, 가장 긴 이닝을 책임졌는데도 규정이닝(144이닝)을 달성하지 못했다. 황동하(77⅓이닝) 김태형(55이닝) 이의리(35⅓이닝)는 선발로 100이닝을 넘기지 못했다. 규정이닝을 채우는 국내 선발투수가 전멸하자 결국 KIA는 아시아쿼터 시라카와 케이쇼를 영입해 급한 불을 껐다.

시라카와 영입, 제임스 네일(183이닝)과 아담 올러(178이닝)의 분투, 그리고 불펜진의 투혼 덕분에 KIA는 정규시즌을 3위로 마칠 수 있었다.

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하지만 내년에도 같은 전력이라면 한 시즌을 버티기 어려울 수밖에 없다. 외부 FA 원태인을 영입해야 한다는 목소리가 나오지만, 영입으로 이어질지는 미지수다. 일단 이 감독은 윤영철 김태형 이의리를 다시 선발로 준비하게 하려 하고 있다.

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이도현은 올 시즌 초반 선발진이 흔들릴 때 이 감독이 고려할 만한 카드였지만, 몸이 좋지 않았다. 2군 경기에 나섰다가 어깨에 탈이 난 것.

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이도현은 "2군 경기에서 던지다가 갑자기 다음날 어깨가 안 들려서 병원에 갔다. 진료했을 때 딱히 어디가 찢어지거나 그런 문제는 없었다. 급성 염증이었던 것 같다. 그런데 전반기를 날렸다. 어깨는 처음 아픈 거라 나름 관리한다고 했는데도 그래서 많이 아쉬웠다"고 덤덤하게 털어놨다.

KIA 타이거즈 이도현. 사진제공=KIA 타이거즈

후반기부터 다시 마운드에 섰지만, 감을 되찾기까지 시간이 꽤 걸렸다. 퓨처스 8경기에서 3패, 36이닝, 평균자책점 6.75를 기록했다. 제구가 말썽이었다. 삼진 23개를 잡는 동안 4사구 33개를 기록했다. 그래도 9월에 던진 마지막 2경기는 5이닝 이상, 2실점 이하로 막으며 내년을 기대하게 했다.

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이도현은 "부상에서 복귀해 원래 퍼포먼스를 찾는 데 시간이 걸렸다. 그러다 시즌이 끝난 것 같다. 그래도 마지막에는 투수처럼 던지고 끝난 것 같아서 다행이다(웃음). 나는 세게 던지고 있다고 생각하는데 몸이 그만큼 빠르게 안 움직이기도 하더라. 컨디션을 올리는 것도 시간이 걸린다는 것을 느꼈다"며 한숨을 내쉬었다.

퓨처스리그가 종료되자마자 이도현은 김찬민 최유찬 이송찬 등과 함께 일본으로 향했다. 구단이 투수 유망주들을 '넥스트베이스'로 보낸 것. 바이오메카닉 시스템으로 투수를 트레이닝하는 곳으로 유명하다. KIA는 올해 6월 넥스트베이스를 경험한 이의리가 효과를 보자 업무 제휴 협약까지 체결하며 투수 육성에 답을 찾길 기대했다.

이도현은 "내가 던질 때 옆으로 도는 문제가 있다고 넥스트베이스에서 알려줬다. 그래서 직구 구질이나 방향성에 일관성이 없다고 했다. 방향성을 맞추는 연습을 했고, 지금은 많이 좋아진 것 같다. 배운 것들을 비시즌에 계속 연습하면 좋을 것 같다. 제구 위로 많이 트레이닝을 했다. 엄청 난사하는 스타일은 아닌데, 공이 빠지면 계속 한 방향으로 빠지는 문제가 있었다. 다 몸쪽 높은 곳으로 빠졌는데, 그 이유를 알려줘서 수정하는 작업을 했다"고 설명했다.

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일본 오키나와 마무리캠프에서 이도현은 다시 한번 이 감독에게 눈도장을 찍기 위해 구슬땀을 흘렸다. 내년에는 올해처럼 부상으로 기회를 놓치는 일이 없도록 준비를 잘하려 한다.

이도현은 "이제는 진짜 잘할 때가 된 것 같다. 스스로도 그렇게 느끼고, 잘할 수 있을 것 같다. 내가 목표를 잘 안 세우는 편이다. 지금 할 수 있는 것에 최선을 다하자는 주의인데, 그래도 내년에는 다치지 않고 1군에서 풀타임으로 있었으면 좋겠다. 어느 보직이든 풀타임이면 그래도 내 위치에서 잘했다는 증거니까"라고 했다.

KIA 타이거즈 이도현. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com