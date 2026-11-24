LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

출처=채상현 트레이너 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]휴가도 반납한 채 구슬땀을 흘리고 있는 '국가대표 내야수' 김혜성(27·LA 다저스)을 향해 '멘토'의 따뜻한 응원 메시지가 배달됐다.

김혜성이 시즌을 마치고 국내에서 오프시즌 훈련을 진행하는 가운데, 전 넥센 외야수인 채상현 트레이너는 24일 인스타그램에 훈련 영상을 올렸다. 영상엔 김혜성이 스트레칭을 하고, 탄탄한 근육질 몸매를 뽐내며 타격 기술을 조정하는 모습이 담겼다.

김혜성은 올해 아쉬움 속 미국 메이저리그(MLB) 두 번째 시즌을 끝마쳤다. 정규리그 43경기에 출전한 후 5월부턴 마이너리그에서 뛰었다. 지난해 1월 다저스와 3+2년 2200만달러(약 295억원) 계약을 체결한 김혜성에게 2027시즌은 계약의 마지막 해다. '승부'를 내야 하는 시즌이다.

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미겔 로하스. 스포츠조선DB

누구보다 김혜성의 사정을 잘 알고 있는 '멘토'인 전 다저스 내야수 미겔 로하스(37·은퇴)는 해당 게시물에 "중요한 한 해가 될 거야"라고 응원 댓글을 남겼다. 로하스는 2014년 다저스에서 프로데뷔해 마이애미 말린스(2015~2022년)를 거쳐 2023년부터 올해까지 다저스에서 뛰었다. 베네수엘라 출신 로하스는 지난달 현역 은퇴를 선언하기 전 'MLB 신인' 김혜성에게 좋은 유격수가 되는 법을 알려주고 싶다며 멘토를 자처했다. 김혜성은 "고마워, 형(brother)!!"이라고 화답했다.

김혜성은 2027년 더 험난한 주전 경쟁이 예상된다. 기존 토미 에드먼, 알렉스 프리랜드가 건재한 가운데 지난 22일 미네소타 트윈스에서 뛴 로이스 루이스가 영입됐다. 본래 3루수인 루이스는 올해 2루수로도 16경기에 나섰다. 김혜성 포함 기존 다저스 2루수 중 장타력이 가장 좋아 새 시즌 중용될 가능성이 크다. 현지에선 입지가 줄어든 김혜성이 로스터에 포함되지 않아 이번 오프시즌을 통해 새로운 팀에 둥지를 틀 수 있다고 내다보고 있다. 김혜성은 미래는 하늘에 맡겨둔 채 휴가도 반납한 채 구슬땀을 흘리고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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