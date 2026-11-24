세이부 라이온스 에이스 타이라 카이마. 사진출처=세이부 라이온즈 구단

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[스포츠조선 노재형 기자]태릭 스쿠벌이 뉴욕 메츠와 계약하면서 남은 굵직한 FA 선발투수들도 속속 계약을 마무리할 것으로 예상되는 가운데 주목받는 일본인 투수가 있다.

바로 NPB 세이부 라이온즈 에이스인 우완 타이라 카이마다.

타이라는 지난 2일 메이저리그 전구단에 포스팅공시됐다. 협상 기간은 45일로 다음 달 16일까지다. 그러나 12월 2일까지 새 노사단체협약(CBA)이 타결이 되지 않으면 구단들은 곧바로 락아웃에 들어가기 때문에 그 이전 계약을 마무리해야 한다.

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타이라는 세이부에서 8시즌 동안 통산 325경기에 등판해 592이닝을 던져 37승24패, 62세이브, 평균자책점 1.78, 620탈삼진을 기록했다. 9이닝 탈삼진율이 9.4이고 WHIP 1.09다. 트랙 레코드를 보면 선발과 마무리로 모두 성공적인 커리어를 쌓았음을 알 수 있다.

작년에는 54경기에 구원등판해 52⅔이닝 동안 43안타와 21볼넷을 내주고 53개의 삼진을 잡아내면서 4승2패, 31세이브, 평균자책점 1.71을 올렸다.

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그리고 올시즌에는 선발로 변신, 23경기에서 146이닝을 투구해 12승5패, 평균자책점 1.36, 141탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 퍼시픽리그와 센트럴리그를 통틀어 평균자책점 1위에 올랐다.

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2021년 도쿄올림픽 일본 대표팀으로 출전한 타이라 카이마. AP연합뉴스

MLB.com은 24일(한국시각) 타이라를 소개하는 기사에서 '타이라는 독특한 투구 스타일을 무기로 삼는다. NPB 통산 26%의 탈삼진율을 기록했을 뿐만 아니라 메이저리그 투수들과 비교해도 눈에 띄는 특별한 강점을 하나 갖고 있다'며 '올해 FA 시장에 나온 투수들 중 타이라가 왜 최고 수준인지 그 이유를 살펴보려 한다'고 전했다.

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이를 위해 매체는 NPB의 스탯캐스트격인 'NPB 엔터프라이즈'의 자료를 통해 타이라의 올해 투구 추적 데이터를 분석했다.

우선 돋보이는 점은 구종이 다양하다는 것이다. 포심 직구, 커터, 스위퍼, 체인지업, 스플리터, 싱커, 슬라이더, 커브 등 무려 8가지를 구사한다. 그야말로 '팔색조'다. 올해 직구와 싱커의 평균 스피드는 각각 95.8마일, 93.9마일을 나타냈다.

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MLB.com은 '우타자와 좌타자를 모두 공략할 수 있는 다양한 레퍼토리를 갖고 있기 때문에 모든 타자들은 타이라를 상대할 때 아주 많은 종류의 공을 봐야 한다'면서 '그러나 그가 구사하는 구종들 중 딱 하나, 바로 포심 패스트볼에 집중할 필요가 있다. 그의 직구는 결코 평범하지 않다. 그를 세상에 알린 결정적인 무기이며, 어쩌면 FA 투수들의 구종 중 최고 수준일 수 있다'며 직구를 높이 평가했다.

타이라 카이마는 2021년 NPB 역대 최다인 39경기 연속 무실점 피칭을 하며 주목받았다. AP연합뉴스

MLB.com은 '타이라의 직구는 빠른 스피드에 매우 낮은 릴리스포인트, 홈플레이트를 향해 길게 뻗어나오는 강력한 익스텐션 등 3가지 요소가 결?돼 폭발적인 위력을 발휘한다'며 '직구 평균 구속은 96마일에 육박하며 최고 99마일을 넘기기도 했다. 수 차례 160㎞를 찍었다. 이는 메이저리그에서도 평균 이상의 스피드인데, 꾸준히 96마일의 구속을 유지하며 올시즌 막판 10차례 등판 중 8경기에서 평균 96마일 이상의 스피드를 기록했다'고 전했다.

하지만 매체에 따르면 타이라의 직구가 특별한 것은 투구폼 때문이다. 타이라의 키는 5피트 8인치(1m73)에 불과해 매우 낮은 높이에서 공을 뿌린다. 릴리스포인트는 지면에서 높이가 약 4.94피트(1m51)다.

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메이저리그 투수들과 비교하면 이 부문서 크리스 세일과 공동 2위인데, 낮은 릴리스포인트와 빠른 스피드를 모두 갖춘 선발투수는 극히 드물다. 올시즌 메이저리그에서 릴리스포인트가 5피트 미만이면서 평균 구속 95마일 이상을 찍은 투수는 세일과 잭 휠러 둘 뿐이었다.

MLB.com은 '타이라의 직구는 어느 구단이라도 충분히 활용할 만한 강력한 무기'라며 '메츠, 파드리스, 블루제이스, 컵스, 화이트삭스 등 여러 구단이 영입 움직임을 보이고 있다'고 전했다.

메츠가 또 다시 일본인 에이스를 진짜 영입할 지 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com