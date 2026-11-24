노시환. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]노시환의 포스팅 협상 마감일이 일주일 앞으로 다가왔다.

지난 2일(이하 한국시각) 메이저리그 전구단에 포스팅 공시된 노시환은 오는 12월 2일 오전 7시까지 계약을 하지 못하면 원소속팀 한화 이글스에서 1년을 더 뛰고 내년 월드시리즈 후 다시 포스팅 신청을 할 수 있다.

지금까지 거론된 노시환의 예상 행선지는 피츠버그 파이어리츠, 뉴욕 양키스, 캔자스시티 로열스, 마이애미 말린스 등이다. 그러나 공식적으로 확인된 '소스'는 없다.

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그럼에도 이들 가운데 양키스가 주목된다. 양키스는 이번 오프시즌 3루수 보강을 주요 과제로 두고 있다. 올해 양키스 3루는 라이언 맥맨이 주전이었고, 아메드 로사리오, 유격가 주업무인 호세 카바예로가 뒤를 받쳤다.

라이언 맥맨. AP연합뉴스

그런데 맥맨은 방망이 실력이 신통치 않다. 올해 124경기에서 타율 0.213(328타수 70안타), 11홈런, OPS 0.635에 그쳤다. 선구안이 별로 좋지 못하다. 볼넷율 7.8%에 삼진율은 29.4%였다. 작년 여름 콜로라도 로키스에서 양키스로 트레이드된 이후 178경기에서 타율 0.211, 15홈런, 59타점, 53득점, 49볼넷, 168삼진, OPS 0.638을 마크했다.

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콜로라도 시절에는 수비력도 리그 평균 이상이라는 평가를 받았지만, 올해는 그저 그랬다. 평균이상아웃지수(OAA)가 0이었다.

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콜로라도 시절 맺은 6년 7000만달러 계약이 내년에 종료된다. 내년 연봉은 1800만달러에 달한다. 양키스는 그를 계속 주전으로 쓰기 어렵다고 판단한 것으로 보인다. 그렇다고 내부 자원인 카바예로, 볼피를 믿기는 어렵고, 마이너리그 유망주 코비 모랄레스는 아직 더블A에 머물고 있다.

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결국 외부에서 3루수를 데려올 가능성이 높다.

사토 데루아키. AP연합뉴스

후보로는 NPB 트리플크라운에 빛나는 사토 데루아키, 필라델피아 필리스에서 7년을 뛴 알렉 봄, 시애틀 매리너스에서 올해 3루수로 33게임을 뛴 JP 크로포드, 그리고 노시환이 꼽힌다.

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이 가운데 양키스가 가장 탐을 낼 만한 3루수는 사토다.

MLB.com은 '27세인 사토가 양키스의 3루수 보강 후보 명단 상위에 올라 있다. 사토의 스타일은 같은 일본 출신인 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)와 유사하다. 강력한 장타력을 갖췄지만 삼진도 많고, 수비에서 어느 포지션이 가장 적합할지는 불확실하다'면서 '양키스 입장에서는 그의 장타력을 라인업에 더하고 싶겠지만, 3루 수비 능력에 대한 의문과 좌타석에서 높은 삼진율을 보이는 타격 스타일을 고려하면 완벽한 조합이라고 보기는 어렵다'고 평가했다.

그러나 사토에 대한 수요는 굉장히 뜨겁다. 양키스가 데려오려고 해도 많은 돈을 들여야 한다.

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노시환. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

대안으로 노시환이 언급됐다.

MLB.com은 '노시환은 2023년부터 KBO리그 정상급 선수로 활약해 온 우타자로 지난 4시즌 동안 OPS 0.863과 116개의 홈런을 기록했다'며 '올시즌에는 127경기에 출전해 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505와 함께 29개의 홈런을 쏘아올렸다'고 소개했다.

그러면서 수비에 대해 '다음 달이면 26세가 되는 그는 수비 면에서는 다소 약점이 있다는 평가를 받기도 하지만, 3루수를 맡기에 충분한 강한 어깨를 갖추고 있다. 노시환을 둘러싼 MLB 구단들과의 협상 마감은 미국 동부 표준시 기준 12월 1일 오후 5시'라고 전했다.

노시환은 한화와 맺은 11년 307억원 계약을 포기하고 메이저리그를 두드리고 있다. 당연히 메이저리그 신분을 보장하는 계약이어야 한다. 총액은 3년 기준으로 1200만달러 이상 예상되지만, 최근 KBO 출신 야수들이 고전을 면치 못하고 있다는 점에서 수요가 어느 정도 될지는 불투명하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com