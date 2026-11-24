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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 야구와 별 인연이 없는 미국 메이저리그(MLB) 신시내티 레즈에서 활약했던 '악동' 아미르 개럿(34)이 뜬금없이 한국 프로야구(KBO)를 깎아내렸다.

개럿은 24일(한국시각) 미국 '더 6-1-1 팟캐스트'에 출연해 한국과 일본 프로야구(NPB)에 대한 자신의 견해를 밝혔다. 그는 신시내티(2017~2021년), 캔자스시티 로열스(2022~2023년), LA 에인절스(2024년)를 거쳐 올해부터 멕시코 리그 차로스 데 할리스코에서 뛰고 있다.

개럿은 이 팟캐스트에서 직접 뛴 멕시코리 리그가 "일본이나 한국보다 더 낫다"라고 주장했다. 멕시코 리그가 MLB에 이은 세계 2위 리그라고 칭했는데, 그 이유에 대해 "멕시코엔 MLB 출신 선수가 80명 정도 있다. 모든 투수가 시속 153km 이상의 공을 던지고, 고지대 특성 때문에 평균 타율이 3할 정도 된다"라고 설명했다. "이곳의 최고의 팀은 외국인 선수를 18명이나 보유하고 있다. 무려 18명!"라고 덧붙였다.

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개럿은 미국과 멕시코 이중국적을 지닌 선수들이 멕시코 선수로 분류되는 '허점'을 지적하면서 "그래서 일본이나 한국보다 멕시코 리그가 더 낫다는 것이다. 한국과 일본의 최고 팀은 외국인 선수가 많아야 5명 아닌가"라고 비교했다. "그렇다고 그곳의 모든 투수가 이곳보다 더 빠른 공을 던지는 것은 아니"라고 했다.

한때 유망주로 주목받은 좌완 투수 개럿은 MLB 통산 328경기에 출전해 13승 19패, 평균자책점 4.95를 기록했다. 그는 실력보단 대규모 난투극, 관중을 향한 음료수 투척 등 논란으로 더 잘 알려졌다. 올해 할리스코 소속으로 4경기에 등판해 2와 3분의1 이닝을 던져 평균자책점 15.43을 기록했다.

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개럿의 발언을 조명한 일본 매체 '풀카운트'는 "일반적으로 멕시코 리그는 트리플 A 수준으로 평가받는다. 개럿의 주장에는 논리적 근거가 없지만, 현재 그가 몸담은 리그라는 이유만으로 해당 리그를 높게 평가하고 있을 가능성도 있다"라고 전했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com