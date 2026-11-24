태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내년 1월이면 메이저리그 구단주 자산 랭킹 1위가 바뀐다.

스티브 코헨 뉴욕 메츠 구단주를 2위로 내려앉힐 주인공은 지난 9월 LA 에인절스를 아트 모레노로부터 40억달러에 사들인 부동산 거물 억만장자인 스탠 크롱키다.

포브스에 따르면 이들이 소유한 자산의 가치는 크롱키가 243억달러, 코헨이 230억달러다. 내년 1월 열리는 메이저리그 구단주 회의에서 에인절스 구단 인수 계약이 공식적으로 승인받으면 크롱키가 메이저리그 최고의 부자 구단주로 올라서는 것이다.

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다시 말해 코헨 구단주가 자산 가치 '1위 자격'으로 마지막으로 행한 '딜'이 태릭 스쿠벌 영입이라고 보면 된다. 9년 4억5000만달러(약 6037억원)는 투수 계약 총액과 평균 연봉 부문서 역대 최고 기록이다.

스티브 코헨 뉴욕 메츠 구단주. AP연합뉴스

99%의 확률로 기정사실인 락아웃 이전 계약을 서두른 측면도 있지만, 2020년 메츠 구단주로 등장했을 때 3~5년 내에 월드시리즈 우승을 이루겠다는 목표를 이루지 못한 코헨은 데이비드 스턴스 야구부문 사장의 스쿠벌 계약 요청을 전폭 지원함으로써 그 의지를 다시 드러냈다고 볼 수 있다.

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노사단체협상의 최대 쟁점인 샐러리 캡 도입 여부와 상관없이, 일단 시장에 나온 최고의 투수를 데려오는 것은 코헨에겐 의무에 가까웠다.

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디 애슬레틱 켄 로젠탈 기자는 메츠의 스쿠벌 영입에 대해 '코헨은 또다시 막대한 자금을 쏟아부어 우승을 차지하려 하고 있다. 코헨은 2년 전 외야수 후안 소토에게 7억6500만달러라는 역대 최고액을 보장해 준데 이어 이번에는 스쿠벌에게 4억5000만달러를 안겨줬다'며 '코헨의 입장에서는 1986년 이후 처음으로 메츠가 월드시리즈 우승을 차지하게 된다면, 그것은 '늦더라도 아예 안하는 것보다는 낫다'는 말이 딱 들어맞는 사례가 될 것'이라고 논평했다.

사진출처=MLB 공식 X 계정

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아이러니컬하게도 코헨은 새 노사단체협약의 최대 쟁점인 샐러리 캡을 반대하지 않는다는 입장이다.

로젠탈 기자는 '리그 집행위원회 위원이기도 코헨 구단주조차도 샐러리 캡을 원하고 있는데, 이는 사실상 그가 자기 자신으로부터 구원받기를 바라고 있다는 뜻이기도 하다'고 전했다.

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그러나 이 계약의 위험성은 높다고 봐야 한다. 스쿠벌은 대학 시절인 2016년을 포함해 왼쪽 팔꿈치에 세 차례 수술을 받은 전력이 있다. 올해도 지난 5월 뼛조각 제거 수술을 받았는데, 나노스코프 첨단 기법 덕분에 6주 만에 돌아왔다.

게다가 이제 나이도 30대에 접어들었다. 이번에 맺은 9년 계약은 그의 나이 30세부터 38세까지 해당한다. 30대 후반까지 에이스급 활약을 이어갈 지 미지수라는 얘기다.

저스틴 벌랜더. AP연합뉴스

클레이튼 커쇼. AP연합뉴스

물론 나이가 들어가면서도 기량이 녹슬지 않은 사례는 많다.

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로젠탈 기자는 '사이영상을 두 차례 수상한 그가 계약 종료 시점까지 압도적인 모습을 유지할 수 있을까? 저스틴 벌랜더, 맥스 슈어저, 클레이튼 커쇼, 잭 휠러, 크리스 세일 등 30대 중후반까지 전성기를 이어간 최근의 에이스들 사례를 고려하면 충분히 가능한 일'이라면서도 '하지만 스쿠벌의 팔꿈치에 또다시 문제가 생긴다고 해도 전혀 놀라운 일은 아닐 것'이라고 했다.

벌랜더의 경우 36세이던 2019년과 39세이던 2022년 각각 생애 두 번째와 세 번째 사이영상을 수상했다. 스쿠벌이라고 못할 것 없다는 얘기다. 특히 벌랜더는 2020년 9월 토미존 서저리를 받고 2021년을 통째로 쉰 뒤 2022년 복귀해 28경기에서 18승4패, 평균자책점 1.75, 185탈삼진을 올리며 최고의 투수로 부활했다.

로젠탈 기자는 커쇼도 30세 넘어서 호투했다고 평했지만, 건강은 좋지 않았다. 이미 28세이던 2016년 이후 매년 허리, 팔꿈치, 어깨 등에 크고 작은 부상에 시달렸고, 32세였던 2020년부터는 규정이닝을 한 번도 채우지 못했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com