조성환 두산 베어스 2군 신임 감독. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]두산 베어스가 조성환 2군 감독을 내정했다. 조 감독은 1년만에 화수분 재건 특명을 받고 두산 유니폼을 다시 입는다.

두산은 최근 조성환 2군 감독 선임을 최종 확정했다. 조 감독과의 협의도 모두 마쳤고, 구단의 공식 발표만 남겨두고 있는 상태다.

1년만의 두산 복귀다. 조성환 감독은 선수 은퇴 이후 방송 해설위원으로 활동하다가 2018년 두산 1군 수비코치로 처음 지도자 생활을 시작했다. 한화 이글스에서도 2년간 수비코치로 활약했지만, 2023년 다시 두산에 복귀해 수비코치와 QC코치, 수석코치까지 두루 맡았다.

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2025년 두산에서 1군 수석 겸 QC코치를 맡았던 조성환 감독은 이승엽 전 감독의 자진 사퇴로 인해 감독 대행을 맡아 잔여 시즌 팀을 이끌었다. 시즌이 끝난 후 두산이 차기 감독을 선임하는 과정에서 조성환 감독 역시 유력 후보 중 한명이었다.

그러나 김원형 감독이 선임되면서 조성환 감독은 다시 두산을 떠나 해설위원으로 복귀해 마이크를 잡고 1년간 야구 중계 해설을 맡아왔다.

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두산은 현재 정식 2군 감독이 없는 상태다. 2025시즌을 앞두고 2군 감독제를 폐지하고, 총괄코치제를 도입했다. 일본인 지도자인 니무라 토오루 코치가 2군 총괄코치로 육성 현장을 지휘해왔다. 조성환 감독 선임으로 2년만에 다시 2군 감독 제도가 부활하는 셈이다.

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두산 구단이 조성환 2군 감독을 선임한 이유는, '화수분 재건'을 위해서다. 한때 '화수분 야구'라고 불릴만큼 두산은 내부 육성이 탄탄한 팀이었다. 선수를 잘 보고, 잘 뽑고, 잘 키워서 시스템에 따라 1군 주전으로 만드는 프로세스가 잘 갖춰진 팀이었다. 그러나 최근들어 이 화수분의 명성이 희미해졌다. 선수 유출을 비롯한 외부 환경 요인도 컸고, 내부적으로도 다시 한번 육성에 힘을 쏟아야 한다는 의견이 커졌다.

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결국 육성에 다시 힘을 싣기 위해서는 누구보다 두산 선수단에 대해 잘 알고있고, 경력도 있는 지도자가 필요하다는 결론을 내렸다. 그 결론이 바로 조성환 감독이다.

조성환 감독은 막중한 책임감을 어깨에 짊어지고 1년만에 현장에 복귀하게 됐다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com