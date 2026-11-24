사진제공=키움 히어로즈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] "여러 곳에서 경험을 쌓고 싶다. 도전자의 마음으로 한국에 간다. 선발에도 다시 도전해 보고 싶다."

2027시즌 키움 히어로즈의 새 아시아쿼터 투수로 합류한 일본프로야구(NPB) 베테랑 우완 후쿠타니 코지(35·등록명 코지)가 한국행 공식 발표 직전, 옛 동료에게 털어놓은 진심이다.

주니치 드래곤즈 시절 코지와 한솥밥을 먹었던 전 투수 소부에 다이스케는 지난 19일 일본 CBC라디오 '도라타마 킹'에 출연해 코지의 KBO행 비화를 전했다.

Advertisement

주니치 입단 시기로는 코지가 1년 후배지만 나이는 3살이 많고 서로 각별한 사이를 유지해 온 소부에는 방송 중 "코지의 한국 무대 활약을 어떻게 기대하느냐"는 MC의 질문에 발표 직전 나눈 대화를 소개했다.

Advertisement

소부에는 "지난 주 코지와 함께 저녁 식사를 했는데, 공식 발표 전에 미리 한국행 소식을 들었다"며 "코지는 니혼햄 파이터스에서 전력 외 통보를 받은 직후 발 빠르게 다가온 KBO구단 키움의 오퍼를 받아들였다. '여러 곳에서 다양한 경험을 쌓으며 해보고 싶다. 새로운 것에 부딪힌다는 마음, '도전자의 기분'으로 한국에 간다고 다짐했다'더라"고 설명했다.

특히 눈길을 끈 대목은 보직에 대한 의지였다. 코지는 소부에에게 "한국에서는 선발에도 다시 도전해 보고 싶다"는 포부를 밝혔다.

Advertisement

Advertisement

소부에는 "코지는 불펜 투수 이미지도 강하지만, 주니치 시절 선발로 나서 개막전 투수(2021년)까지 맡으며 분투했던 선수"라며 "한국에서 다시 한번 선발에 도전해 맹활약을 펼치고, 언젠가 다시 NPB 무대로 돌아와 줬으면 하는 바람이 있다"고 옛 동료의 새 출발을 진심으로 응원했다.

사진제공=키움 히어로즈

코지의 이러한 '선발 재도전 의지'가 2027시즌 마운드 재건을 노리는 키움의 구상에 어떤 도움이 될지 아직은 미지수다.

키움은 지난 19일 기존 외국인 타자 맷 데이비슨, 케스턴 히우라와 모두 재계약하며 타선 화력을 유지하는 대신, 외국인 선발 마운드의 부담을 검증된 에이스 라울 알칸타라에게만 맡기기로 했다. 새 아시아쿼터 코지(연봉 20만 달러)의 어깨는 불펜으로 구상중이다. 안우진 하영민 전준표 박준현 등 기존 검증된 선발진에 하현승 배동현 김윤하 정현우 등 아직 꽃피지 않은 선발 후보들이 줄지어 서있기 때문이다. 하지만 코지는 이 비좁은 틈까지 노려보겠다는 심산이다.

Advertisement

게다가 실현 가능성이 전혀 없는 것은 아니다. 아직은 어린 선발 후보들이 흔들릴 때 롱릴리프로 등장해 오랜 이닝을 버텨주기만 한다면 언제든 선발로 전환이 가능한 상황이기도 하다. 지난 시즌 한화 이글스 왕옌청도 스프링캠프와 시범경기 기간에 코칭스태프의 믿음을 줘 선발 로테이션에 합류했고, 후반기 웨이버 공시되긴 했지만 LG 트윈스 라클란 웰스도 좌완 불펜으로 팀에 합류했지만 선발로 보직 변경해 놀라운 활약을 보여준 바 있다.

1m83, 98㎏ 다부진 체격에서 뿜어져 나오는 평균 140㎞ 후반대 직구와 포크볼, 슬라이더를 주무기로 삼는 코지가 선발과 불펜을 모두 거친 노련함에 '선발 도전 의지'까지 장착한 만큼, 키움 마운드에 의외의 전력이 될 가능성도 있다.

명문 게이오대를 거쳐 2012년 NPB 신인드래프트 1라운드로 주니치 유니폼을 입은 코지는 2014년 72경기 평균자책점(ERA) 1.81을 기록하며 철벽 필승조·마무리로 활약했고, 선발 전향 후에는 2021년 개막전 선발의 영예까지 안았다. 주니치(12시즌)와 니혼햄(2시즌)을 거치며 NPB 통산 304경기(선발 53경기) 550이닝, 28승(선발 20승) 35패 38세이브 57홀드 ERA 4.04라는 기록을 남겼다.

Advertisement

최근 KBO리그에서 맹활약한 뒤 NPB 소프트뱅크 호크스로 역수출된 스기모토 코우키의 사례처럼, 코지 역시 한국 무대에서 완벽한 부활을 꿈꾸고 있다. '도전자의 마음'을 품고 고척돔 마운드에 오르는 일본 1라운더 베테랑이 키움 반등을 이끌 핵심 축으로 자리매김할 수 있을지 주목된다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com